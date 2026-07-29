AI: Έκκληση για «πάγωμα» των νέων μοντέλων από τον επικεφαλής της Anthropic και 1.100 εργαζομένους

Με επιστολή τους προς την αμερικανική κυβέρνηση, 1.100 εργαζόμενοι σε εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης απευθύνουν έκκληση να καθυστερήσει την κυκλοφορία των πιο προχωρημένων μοντέλων της AI, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανή ανεξέλεγκτη κούρσα προς το μέλλον.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που υπογράφουν το γραπτό αίτημα, είναι και πολλά υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο γενικός διευθυντής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο υπεύθυνος έρευνας της OpenAI, της Meta και της Google DeepMind.

Οι OpenAI και Anthropic έδωσαν επίσημη υποστήριξη στην ενέργεια μέσων μηνυμάτων που αναρτήθηκαν στο Χ

Προηγήθηκε σειρά περιστατικών των τελευταίων μηνών που αποτέλεσαν σημεία καμπής στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στις αρχές του Απριλίου, η Anthropic αποφάσισε να μην κυκλοφορήσει το νέο μοντέλο της, το Mythos, παρά σε περιορισμένο αριθμό οργανισμών για λόγους ασφάλειας στο ίντερνετ, κρίνοντάς το υπερβολικά επικίνδυνο για εμπορική κυκλοφορία σε μεγάλη κλίμακα.

Η Anthropic ανέβασε μία περιορισμένη έκδοση του Mythos, το Fable 5, αλλά η αμερικανική κυβέρνηση πείσθηκε πολύ σύντομα να την αποσύρει επικαλούμενη κινδύνους εθνικής ασφαλείας. Τελικά, έδωσε τη έγκρισή στο τέλος του Ιουνίου έπειτα από τροποποιήσεις.

Στα μέσα του Ιουλίου, δύο μοντέλα της OpenAI που βρίσκονταν σε φάση δοκιμών βγήκαν από τον προκαθορισμένο, θεωρητικά περιορισμένο, χώρο τους για να ενταχθούν στο ίντερνετ με δική τους πρωτοβουλία και εισχώρησαν στην πλατφόρμα Hugging Face, βιβλιοθήκη μοντέλων της AI.

«Υπάρχει κίνδυνος η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μοντέλων να επιταχύνεται με γρήγορους ρυθμούς πέραν των δικών μας ικανοτήτων να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε τα συστήματα αυτά», προειδοποιούν οι εργαζόμενοι στην επιστολή που συνοδεύει το γραπτό τους αίτημα.

«Η βιομηχανία, η κυβέρνηση και η κοινωνία ολόκληρη θα μπορούσαν να χρειασθούν την επιλογή του χρόνου για την αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων κινδύνων, για την ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας και για την ενίσχυση της εποπτείας», περιγράφουν στην επιστολή.