Η κυβέρνηση απέτυχε στην ενεργειακή πολιτική

Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα να πληρώνουν διαρκώς ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αντί η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας και της παραγωγής, ο διαθέσιμος ενεργειακός χώρος συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων ισχυρών συμφερόντων. Δήμοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μεταποιητικές επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες παραμένουν στο περιθώριο, ενώ θα μπορούσαν μέσω της αυτοπαραγωγής να μειώσουν ουσιαστικά το ενεργειακό τους κόστος.

Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος έως και κατά 20%. Κεντρικός άξονας είναι η αλλαγή του τρόπου διαμόρφωσης των τιμών, με μεγαλύτερη αξιοποίηση των διμερών συμβολαίων και μικρότερη εξάρτηση από τη χρηματιστηριακή αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, απαιτούνται περισσότερα σταθερά και διαφανή τιμολόγια, επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης και ταχύτερη εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Μόνο έτσι μπορεί το ενεργειακό σύστημα να γίνει αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο για τους πολίτες και την παραγωγή.

Την ίδια ώρα, η λεγόμενη «δίκαιη μετάβαση» αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά δίκαιη. Η απολιγνιτοποίηση προχώρησε χωρίς τον αναγκαίο σχεδιασμό, χωρίς επαρκείς υποδομές και χωρίς ουσιαστικό σχέδιο για τη διατήρηση της απασχόλησης και της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληττόμενες περιοχές.

Επιπλέον, η κυβέρνηση ενίσχυσε την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, επιβαρύνοντας την οικονομία και αυξάνοντας την έκθεσή της στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών. Η προοπτική μετατροπής της Πτολεμαΐδας V σε μονάδα φυσικού αερίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη συνοχή της κυβερνητικής στρατηγικής και για το κατά πόσο αυτή υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια διαφορετική ενεργειακή πολιτική: με χαμηλότερες τιμές, διαφάνεια, ισχυρά δίκτυα, ενεργειακές κοινότητες και δίκαιη πρόσβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μια πολιτική που θα προστατεύει το εισόδημα των πολιτών και θα στηρίζει την ελληνική παραγωγή.

Κατερίνα Σολωμού

Καθηγήτρια Ιατρικής

Μέλος ΚΠΕ & Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ