Meteo: Η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων

Μια πρώτη εικόνα της έκτασης που επηρεάστηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι πολικής τροχιάς τις τελευταίες 24 ώρες, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση.

Ειδικότερα, στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Πάρου, καθώς και οι ριπές ανέμου την Τετάρτη 29/07 (μέχρι και τις 11:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι η έκταση που έχει επηρεαστεί ανέρχεται περίπου στα 10.000 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.