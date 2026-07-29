Τζένη Μπαλατσινού: Το αέρινο κιμονό της είναι η επιτομή της boho κομψότητας

Μακριά από τις υπερβολές του παρελθόντος, η σύγχρονη bohemian μόδα βασίζεται σε αέρινες γραμμές, φυσικές υφές και κομμάτια που κινούνται αρμονικά με το σώμα. Η Τζένη Μπαλατσινού φαίνεται να γνωρίζει καλά αυτή τη φιλοσοφία, επιλέγοντας για μία βόλτα στα γραφικά σοκάκια ενός νησιού ένα printed κιμονό-φόρεμα που αποπνέει διακριτική πολυτέλεια και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Η εμφάνισή της δεν βασίζεται σε εντυπωσιακά αξεσουάρ ή έντονα στοιχεία.

Το boho chic παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες αισθητικές του καλοκαιριού και κάθε χρόνο επιστρέφει με μία πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή .

Τα μακριά κιμονό και τα αέρινα φορέματα με loose εφαρμογή αποτελούν σταθερή αξία στις resort συλλογές των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Προσφέρουν άνεση στις υψηλές θερμοκρασίες, χαρίζουν κίνηση στο σώμα και μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανάλογα με τα αξεσουάρ που θα επιλέξεις. Η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε ένα σχέδιο με μπορντό και γήινες floral αποχρώσεις. Η ανάλαφρη γραμμή του υφάσματος δημιουργεί μία όμορφη κίνηση καθώς περπατά, δίνοντας την αίσθηση ότι το ρούχο ακολουθεί φυσικά το σώμα.

Η Τζένη Μπαλατσινού ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μία μικρή μαύρη τσάντα και flat παπούτσια, επιβεβαιώνοντας ότι το πραγματικά κομψό καλοκαιρινό στιλ δεν χρειάζεται περίπλοκους συνδυασμούς. Όταν το βασικό κομμάτι του outfit διαθέτει ενδιαφέρουσα υφή και σχέδιο, τα υπόλοιπα στοιχεία λειτουργούν καλύτερα όταν παραμένουν διακριτικά. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς κανόνες του effortless chic: να αφήνεις το ρούχο να πρωταγωνιστεί.