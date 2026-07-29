Techniques 2026: Η Charlotte de Witte αυτόν τον χειμώνα στην Αθήνα

Η απόλυτη indoor techno εμπειρία επιστρέφει. Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026, το Telekom Center Athens μετατρέπεται σε έναν ναό της techno, φιλοξενώντας μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Η Charlotte de Witte, η αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα της σύγχρονης techno και Νο.1 Techno DJ στον κόσμο, αναλαμβάνει τα decks με ένα εκρηκτικό headline set, γεμάτο ασταμάτητη ενέργεια, υπνωτικούς ρυθμούς και τον χαρακτηριστικό ήχο που την έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο περιζήτητες καλλιτέχνιδες διεθνώς. Μέσα από τη δισκογραφική της KNTXT και τις εμφανίσεις της στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της techno.