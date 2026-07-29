Dakota Johnson: Αγνώριστη ως Marilyn Monroe στη νέα ταινία της Maggie Gyllenhaal

Η Dakota Johnson θα ενσαρκώσει τη Marilyn Monroe στην κορυφή της δόξας της
Η Ντακότα Τζόνσον θα υποδυθεί τη θρυλική Marilyn Monroe σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, στη νέα ταινία “Flesh Impact”, σε σκηνοθεσία της Maggie Gyllenhaal.
Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου από την αυτοκινητοβιομηχανία Genesis, η οποία συνεργάζεται με τη Maggie Gyllenhaal για την παραγωγή της ταινίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εμβληματικής σταρ.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η Dakota Johnson θα ενσαρκώσει τη Marilyn Monroe στην κορυφή της δόξας της, ενώ η Ellen Burstyn θα υποδυθεί μια διαφορετική εκδοχή της ηθοποιού, «τη Marilyn που ο κόσμος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει». Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν αποτυπώνεται η μεγάλη ομοιότητα της Dacota Johnson με την αείμνηστη ηθοποιό.
Η Flesh Impact αναμένεται να προσεγγίσει τη ζωή της Monroe πέρα από τον μύθο του απόλυτου sex symbol, εστιάζοντας στις λιγότερο γνωστές πτυχές της προσωπικότητάς της και της διαδρομής της. Για τη Dakota Johnson, πρόκειται για έναν από τους πιο απαιτητικούς και πολυσυζητημένους ρόλους της καριέρας της μέχρι σήμερα.
«Πάντα με γοήτευε η Marilyn Monroe. Όταν λοιπόν η Genesis μού πρότεινε για πρώτη φορά την ιδέα ενός επετειακού project για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, ήξερα αμέσως ότι ήθελα να συνεργαστούμε για να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία», δήλωσε η Maggie Gyllenhaal.
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