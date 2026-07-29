Dakota Johnson: Αγνώριστη ως Marilyn Monroe στη νέα ταινία της Maggie Gyllenhaal

Η Ντακότα Τζόνσον θα υποδυθεί τη θρυλική Marilyn Monroe σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, στη νέα ταινία “Flesh Impact”, σε σκηνοθεσία της Maggie Gyllenhaal.

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου από την αυτοκινητοβιομηχανία Genesis, η οποία συνεργάζεται με τη Maggie Gyllenhaal για την παραγωγή της ταινίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εμβληματικής σταρ.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η Dakota Johnson θα ενσαρκώσει τη Marilyn Monroe στην κορυφή της δόξας της, ενώ η Ellen Burstyn θα υποδυθεί μια διαφορετική εκδοχή της ηθοποιού, «τη Marilyn που ο κόσμος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει». Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν αποτυπώνεται η μεγάλη ομοιότητα της Dacota Johnson με την αείμνηστη ηθοποιό.