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Νοσοκομείο Πύργου: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα μηνιγγίτιδας ή εγκεφαλίτιδας

Νοσοκομείο Πύργου: Συναγερμός για ύποπτο...

Ο ασθενής, 19χρονος αφρικανικής καταγωγής διακομίσθηκε στην Πάτρα.

Με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα εισήχθη χθες το βράδυ ένας νεαρός άντρας, 19 ετών αφρικανικής καταγωγής, στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Ο ασθενής μετέβη στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου με υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο, συμπτώματα που κινητοποίησαν αμέσως τους ιατρούς.

 Ο 19χρονος σύμφωνα με το ilialive υπεβλήθη σε εξετάσεις και του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Πάτρα για περαιτέρω εξετάσεις και εξακρίβωση του ιού.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μηνιγγίτιδα Εγκεφαλίτιδα
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