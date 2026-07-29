Νοσοκομείο Πύργου: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα μηνιγγίτιδας ή εγκεφαλίτιδας

Ο ασθενής, 19χρονος αφρικανικής καταγωγής διακομίσθηκε στην Πάτρα.
Με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα εισήχθη χθες το βράδυ ένας νεαρός άντρας, 19 ετών αφρικανικής καταγωγής, στο Νοσοκομείο του Πύργου.
Ο ασθενής μετέβη στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου με υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο, συμπτώματα που κινητοποίησαν αμέσως τους ιατρούς.
Ο 19χρονος σύμφωνα με το ilialive υπεβλήθη σε εξετάσεις και του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Πάτρα για περαιτέρω εξετάσεις και εξακρίβωση του ιού.
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