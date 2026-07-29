Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για τη δομή αυτισμού στην Πάτρα -Θωμάς Γκορίλας: Η κακοδαιμονία της Αχαΐας

Έντονη απογοήτευση εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ», μετά την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να μην τον επιλέξει ως φορέα λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας (ΚΗΟΦ) Ατόμων με Αυτισμό στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η εξέλιξη αυτή στερεί από την περιοχή μια σημαντική ευκαιρία για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο «ΜΙΤΟΣ» είχε καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο υποψηφιότητας, έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου, καθώς και τη στήριξη σημαντικών τοπικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο ΣΟΨΥ, η ΕΣΑμεΑ και η ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, είχαν καλυφθεί όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της προκήρυξης.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στην προκήρυξη συμμετείχαν συνολικά τέσσερις φορείς και ότι τελικά επελέγη το Κέντρο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ΑΜΚΕ (ΚΜΟΠ). Παράλληλα, χαρακτηρίζει την απόφαση «κοινωνικά και ηθικά άδικη», υποστηρίζοντας ότι αποκλείστηκε ένας φορέας που αποτελείται από γονείς οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τον «ΜΙΤΟ», η Δομή Αυτισμού, η οποία βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή της, κινδυνεύει να παραμείνει χωρίς χρηματοδότηση για τη λειτουργία της, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζει– είχε επισημανθεί εγκαίρως στους αρμόδιους φορείς η σημασία της άμεσης λειτουργίας της για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Πατρέων, τους βουλευτές, την κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση της δομής και η έναρξη της λειτουργίας της. Παράλληλα, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί ποιοτικές υπηρεσίες για τα άτομα με αυτισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Σε ξεχωριστό κείμενο, ο «ΜΙΤΟΣ» υπογραμμίζει ότι η ιδιαιτερότητα του φορέα έγκειται στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε από γονείς παιδιών με αυτισμό και όχι από επαγγελματίες ή επιχειρηματικούς φορείς. Όπως αναφέρει, η βιωματική γνώση των αναγκών των παιδιών και η διαρκής δέσμευση των οικογενειών αποτελούν τη βάση της φιλοσοφίας του, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τη συνεχή υποστήριξη των ωφελούμενων.

Ο Σύλλογος σημειώνει ακόμη ότι έχει σχεδιάσει τη λειτουργία της δομής με διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, διεθνώς πιστοποιημένους συνεργάτες και δίκτυο συνεργασιών με φορείς της τοπικής κοινωνίας, εκτιμώντας ότι η στενή σχέση των γονέων με τους ωφελούμενους αποτελεί βασική εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.







