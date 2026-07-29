Ο Μάθιου ΜακΚόναχι χορεύει σε κλαμπ της Μυκόνου

Διακοπές στο νησί των Ανέμων κάνει ο Μάθιου Μακόναχι. Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να χορεύει σε κλαμπ της Μυκόνου.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι μετά τις βόλτες στα στενά της Μυκόνου, επισκέφθηκε το βράδυ της Τρίτης (28.07.2026) το γνωστό club restaurant Scorpios να απολαμβάνει τη βραδινή ατμόσφαιρα.

Ο ηθοποιός διασκέδασε χορεύοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ενώ φορούσε μια τραγιάσκα προφανώς για να μην αναγνωρίζεται εύκολα από τους θαμώνες.

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του χολιγουντιανού σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί τον αναγνώρισαν και τον είδαν να απολαμβάνει τη βραδιά σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση.