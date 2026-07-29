Ο Μάθιου ΜακΚόναχι χορεύει σε κλαμπ της Μυκόνου

Ο ηθοποιός διασκέδασε χορεύοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο
Διακοπές στο νησί των Ανέμων κάνει ο Μάθιου Μακόναχι. Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να χορεύει σε κλαμπ της Μυκόνου.
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι μετά τις βόλτες στα στενά της Μυκόνου, επισκέφθηκε το βράδυ της Τρίτης (28.07.2026) το γνωστό club restaurant Scorpios να απολαμβάνει τη βραδινή ατμόσφαιρα.
Ο ηθοποιός διασκέδασε χορεύοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ενώ φορούσε μια τραγιάσκα προφανώς για να μην αναγνωρίζεται εύκολα από τους θαμώνες.
Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του χολιγουντιανού σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί τον αναγνώρισαν και τον είδαν να απολαμβάνει τη βραδιά σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση.
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε την Αντίπαρο και την παρουσία του πρόδωσε ο Σταύρος Σβήγκος που δημοσίευσε την selfie μαζί του.
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