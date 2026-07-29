Α. Παναγιωτόπουλος:«Μετά από13 "προσωρινής"’ στέγασης, η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα οριστική λύση για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας»

Την άμεση και οριστική αντιμετώπιση του σοβαρού κτιριακού προβλήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αχαΐας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αχαΐας) ζήτησε για μια ακόμη φορά με κοινοβουλευτική ερώτησή του ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρους του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί ως προσωρινή λύση πριν από περίπου δεκατρία χρόνια. Με ευθύνη της Κυβέρνησης, μια έκτακτη και μεταβατική ρύθμιση έχει μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση, με σοβαρές συνέπειες για τους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο ασφυκτικό ενόψει της σχολικής χρονιάς 2026-2027, καθώς το μαθητικό δυναμικό αναμένεται να φτάσει τα 119 παιδιά. Οι ήδη ανεπαρκείς και ακατάλληλοι χώροι καλούνται να υποδεχθούν ακόμη περισσότερους μαθητές, θέτοντας σε δοκιμασία την ασφάλεια, την αξιοπρέπειά τους και το δικαίωμά τους σε ισότιμη και ποιοτική ειδική εκπαίδευση.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είχε αναδείξει ξανά το ζήτημα με κοινοβουλευτική ερώτηση τον Ιανουάριο του 2026. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ, χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση, χρονοδιάγραμμα ή ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μόνιμη και ασφαλή στέγαση της σχολικής μονάδας.

Ο Βουλευτής Αχαΐας καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν ποιες άμεσες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. κατά τη νέα σχολική χρονιά και εάν υπάρχει συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο για την οριστική επίλυση του κτιριακού προβλήματος.

Η Κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από αόριστες απαντήσεις και να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με αναπηρία δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν μπορούν να περιμένουν άλλα δεκατρία χρόνια για ένα ασφαλές και κατάλληλο σχολείο.