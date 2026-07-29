Πάτρα: Τα παιδιά των ημερήσιων κατασκηνώσεων σε οικολογικό περίπατο στο έλος της Αγυιάς

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Τα παιδιά των δύο ημερήσιων παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων (Εκπαιδευτικό Πάρκο Δήμου - Πλαζ και «Παιδική Εξοχή» - Ροΐτικα) πραγματοποίησαν οικολογικό περίπατο στο έλος της Αγυιάς.
Εκεί, ξεναγήθηκαν στον μοναδικό υγροβιότοπο από την Περιβαλλοντολόγο του Δήμου Πατρέων, Μυρσίνη Ζούρου, η οποία τους ενημέρωσε για την οικολογική σημασία της περιοχής και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Το Έλος της Αγυιάς αποτελεί έναν σπάνιο παράκτιο υγροβιότοπο μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας και έχει καταγραφεί ως αξιοσημείωτος υγρότοπος λόγω της μεγάλης οικολογικής του αξίας.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα είδη φυτών και ζώων που ζουν στο έλος.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μεταναστευτικά και υδρόβια πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή, όπως νερόκοτες, πάπιες και άλλα είδη που εξαρτώνται από το υδάτινο περιβάλλον για την επιβίωσή τους. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τα αμφίβια, τα ερπετά και πολλά ασπόνδυλα που αποτελούν μέρος της τροφικής αλυσίδας του οικοσυστήματος.
Το Έλος της Αγυιάς φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ειδών άγριας ζωής και λειτουργεί ως ένα πραγματικό «ζωντανό εργαστήριο της φύσης».
Κατά την περιήγηση στα μονοπάτια και στην πεζογέφυρα του Έλους, τα παιδιά παρατήρησαν από κοντά τη φυσική ομορφιά του τοπίου, έμαθαν για τη σημασία της προστασίας των υγροτόπων και συζήτησαν για τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, όπως η ρύπανση και η ανθρώπινη παρέμβαση.
Επιπλέον, ενημερώθηκαν για τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Πατρέων για την ανάδειξη και προστασία της περιοχής, όπως η δημιουργία μονοπατιών, η κατασκευή πεζογέφυρας και η εγκατάσταση σημείων παρατήρησης της βιοποικιλότητας.
Η περιβαλλοντική αυτή δράση, προσέφερε στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον και ενίσχυσε την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.
Η διοργάνωσή της, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών των κατασκηνώσεων και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και τον υπεύθυνο Περιβαλλοντολόγο Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο. Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη την διάρκεια λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων.
Τα παιδιά συνόδευσαν στον περίπατο η Αντωνία Στεργίου, γυμνάστρια, η Προϊσταμένη του τμήματος Κατερίνα Νικολακοπούλου, συνοδοί και εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ και αυτή την δράση στήριξε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
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