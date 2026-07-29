Πάτρα: Τα παιδιά των ημερήσιων κατασκηνώσεων σε οικολογικό περίπατο στο έλος της Αγυιάς

Τα παιδιά των δύο ημερήσιων παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων (Εκπαιδευτικό Πάρκο Δήμου - Πλαζ και «Παιδική Εξοχή» - Ροΐτικα) πραγματοποίησαν οικολογικό περίπατο στο έλος της Αγυιάς.

Εκεί, ξεναγήθηκαν στον μοναδικό υγροβιότοπο από την Περιβαλλοντολόγο του Δήμου Πατρέων, Μυρσίνη Ζούρου, η οποία τους ενημέρωσε για την οικολογική σημασία της περιοχής και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.



Το Έλος της Αγυιάς αποτελεί έναν σπάνιο παράκτιο υγροβιότοπο μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας και έχει καταγραφεί ως αξιοσημείωτος υγρότοπος λόγω της μεγάλης οικολογικής του αξίας.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα είδη φυτών και ζώων που ζουν στο έλος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μεταναστευτικά και υδρόβια πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή, όπως νερόκοτες, πάπιες και άλλα είδη που εξαρτώνται από το υδάτινο περιβάλλον για την επιβίωσή τους. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τα αμφίβια, τα ερπετά και πολλά ασπόνδυλα που αποτελούν μέρος της τροφικής αλυσίδας του οικοσυστήματος.

Το Έλος της Αγυιάς φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ειδών άγριας ζωής και λειτουργεί ως ένα πραγματικό «ζωντανό εργαστήριο της φύσης».