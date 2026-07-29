Τα 5 ζώδια που γίνονται μαγνήτες επιτυχίας – «Αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο»

Μετά την Πανσέληνο στον Υδροχόο που ανατέλλει στις 29 Ιουλίου, έξι ζώδια φαίνεται πως μπαίνουν σε τροχιά επιτυχίας.

Τα άστρα ευθυγραμμίζονται αυτή την Τετάρτη, φέρνοντας μια πολυπόθητη νέα αρχή και την ευκαιρία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατούσε πίσω.

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Σύμφωνα με την αστρολόγο Έλενα Χάθορ (Helena Hathor), «η επερχόμενη Πανσέληνος στο τέλος του μήνα ξεκαθαρίζει οτιδήποτε δεν είναι γραφτό να ακολουθήσει μαζί μας την πορεία των επόμενων 18 ετών».

Πρόκειται για την πρώτη Πανσέληνο από τη στιγμή που ο Βόρειος Δεσμός πέρασε στον Υδροχόο και ο Νότιος Δεσμός στον Λέοντα, σηματοδοτώντας μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και νέων κατευθύνσεων.

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Παράλληλα, η Πανσέληνος σχηματίζει σύνοδο με τον Πλούτωνα, τον πλανήτη της μεταμόρφωσης, της αναγέννησης και των βαθιών αλλαγών. Αυτό σημαίνει πως έρχονται δυνατές εξελίξεις, νέα ξεκινήματα και σημαντικές ανατροπές.

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, γιατί σύμφωνα με την αστρολογική πρόβλεψη μια νέα εποχή φαίνεται να ανοίγει μπροστά σας!

Τα 5 ζώδια που γίνονται μαγνήτες επιτυχίας

Σκορπιός,

Ζυγός,

Παρθένος,

Κριός,

Ιχθύες

Σκορπιός

Σκορπιοί, η ζωή στο σπίτι και η οικογενειακή σας κατάσταση περνούν σε μια νέα, αναβαθμισμένη φάση!

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο στις 29 Ιουλίου ενεργοποιεί τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειάς σας, φέρνοντας ένα σημαντικό κλείσιμο κύκλου — αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος για στενοχώρια.

«Κάτι που δεν ήταν πραγματικά προορισμένο για εσάς απελευθερώνεται οριστικά και επιστρέφει στο σύμπαν», εξηγεί η Χάθορ.

Τώρα δημιουργείτε χώρο για κάτι πολύ καλύτερο να έρθει στη ζωή σας και να σας προσφέρει περισσότερη χαρά και σταθερότητα.

Ίσως αποφασίσετε να μετακομίσετε, να αποκτήσετε ένα νέο σπίτι ή να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο κερδίζετε τα χρήματά σας.

Αν εδώ και καιρό σκέφτεστε μια επαγγελματική αλλαγή, η Πανσέληνος στον Υδροχόο φαίνεται πως σας δίνει την απαραίτητη ώθηση για να το τολμήσετε.

Άτομα ή καταστάσεις που μέχρι τώρα σας κρατούσαν πίσω χάνουν πλέον τη δύναμή τους.

Οι δρόμοι ανοίγουν μπροστά σας και η επιτυχία είναι πιο κοντά από ποτέ — αρκεί να αρπάξετε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται!

Ζυγός

Ζυγοί, ήρθε η στιγμή να βγείτε μπροστά!

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο σας βάζει στο επίκεντρο και σας ενθαρρύνει να αναλάβετε έναν πιο ηγετικό ρόλο. «Οι άνθρωποι έλκονται από εσάς περισσότερο από ποτέ», ανέφερε η Χάθορ.

«Προσελκύετε πλήθη, νέα κοινά, νέες ομάδες ανθρώπων· όλοι βρίσκονται πλέον γύρω σας και επηρεάζονται έντονα από την παρουσία σας».

Μετά τις 29 Ιουλίου, θα νιώθετε σαν να θέλουν όλοι να γίνουν φίλοι σας!

Παράλληλα, πολλοί θα αναζητούν τη γνώμη σας, τη συμβουλή σας και τη στήριξή σας, βλέποντάς σας ως πρόσωπο έμπνευσης και καθοδήγησης.

Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας, τις ικανότητές σας και όλα όσα έχετε να προσφέρετε.

Η επιτυχία που βιώνετε αυτή την περίοδο δεν ήρθε τυχαία — είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας, της εξέλιξης και της δύναμης που έχετε χτίσει μέχρι σήμερα!

Παρθένος

Παρθένοι, αν νιώθατε τελευταία εξαντλημένοι και χωρίς ενέργεια, η Πανσέληνος στον Υδροχόο φέρνει ευχάριστα νέα!

Καθώς ετοιμάζεστε να μπείτε «στον χώρο εργασίας των ονείρων σας».

Ξαφνικά, βλέπετε τους ανθρώπους γύρω σας πιο καθαρά και καταλαβαίνετε καλύτερα ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σας.

Φαίνεται πως κάποιο άτομο δεν ήταν απόλυτα ειλικρινές μαζί σας, όμως τώρα που γνωρίζετε την αλήθεια, μπορείτε να κινηθείτε ανάλογα και να πάρετε τις σωστές αποφάσεις.

Μην κλείνεστε, όμως, στον εαυτό σας!

Ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο άτομο φαίνεται πως μπαίνει στη ζωή σας και μπορεί να σας προσφέρει κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Μια νέα ευκαιρία έρχεται που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μεγάλη επιτυχία και σημαντικές εξελίξεις!

Κριός

Κριοί, καθώς η Πανσέληνος στον Υδροχόο σχηματίζει σύνοδο με τον Πλούτωνα, βιώνετε μια δική σας μορφή αναγέννησης!

Ο κύκλος ανθρώπων και το περιβάλλον στα οποία νιώθατε κάποτε άνετα ίσως δεν σας προσφέρουν πλέον όσα χρειάζεστε.

Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσετε αυτά που σας αξίζουν και, αν χρειαστεί, να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που δεν σας εξελίσσουν.

«Επιτέλους εκφράζετε τη γνώμη σας για κάτι που κουβαλούσατε μέσα σας εδώ και χρόνια», ανέφερε η Χάθορ.

Σταματάτε πλέον να κρατάτε τη σιωπή σας — και πολύ καλά κάνετε! Αυτή είναι η στιγμή που ανοίγετε τον δρόμο για την επιτυχία και προσελκύετε ανθρώπους που πραγματικά σας στηρίζουν.

«Δώστε προσοχή σε εκείνους που σας χειροκροτούν αυτή την περίοδο», πρόσθεσε η αστρολόγος.

«Όσοι παραμένουν αδιάφοροι και σιωπηλοί, είναι πιθανό να είναι εκείνοι από τους οποίους χρειάζεται να απομακρυνθείτε».

Η Πανσέληνος αυτή σας καλεί να αφήσετε πίσω ό,τι σας περιορίζει και να επιλέξετε ανθρώπους και δρόμους που σας δίνουν δύναμη, αυτοπεποίθηση και χώρο να λάμψετε!

Ιχθύες

Ιχθύες, η Πανσέληνος στον Υδροχόο αναδεικνύει στο έπακρο τις ηγετικές σας ικανότητες! Είτε πρόκειται για τον χώρο της δουλειάς είτε για την προσωπική σας ζωή, επιτέλους παίρνετε στα χέρια σας τη δύναμή σας και δείχνετε τι πραγματικά μπορείτε να κάνετε.

Ήταν μια στιγμή που περιμένατε εδώ και πολύ καιρό!

«Μετά από αυτή την Πανσέληνο δεν υπάρχει επιστροφή στο παρελθόν», επιμένει η Χάθορ.

«Αφήνετε πίσω σας τη βαριά δυσαρέσκεια που κουβαλούσατε για χρόνια. Είναι η στιγμή που μπορείτε επιτέλους να απαλλαγείτε από τα μεγάλα βάρη και τη θλίψη που σας ακολουθούσαν τόσο καιρό».

Μετά από αυτή τη δυνατή σεληνιακή επιρροή, νιώθετε πιο ανάλαφροι, πιο ελεύθεροι και έτοιμοι να προχωρήσετε μπροστά.

Αυτή η νέα εσωτερική δύναμη ανοίγει τον δρόμο για την επιτυχία που τόσο επιθυμείτε!