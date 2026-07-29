Κουφονήσια: Λαοθάλασσα στην παραλία Ιταλίδα - ΒΙΝΤΕΟ

Τα Κουφονήσια τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων προορισμών για διακοπές και συνήθως από τα τέλη Ιουλίου και ολόκληρο τον Αύγουστο είναι ασφυκτικά γεμάτα.

Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις καθώς σε μια από τις διασημότερες παραλίες του Ανω Κουφονησίου, την Ιταλία, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού.

Σε κάποια σημεία μάλιστα φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να... περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα.