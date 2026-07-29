Η ολική έκλειψη Ηλίου του Αυγούστου 2026: Ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα με φόντο την Ευρώπη και τη δύση του Ήλιου

Η ολική έκλειψη δεν θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια, όμως ο συνδυασμός της με τη δύση του Ήλιου στην Ισπανία, το καλοκαιρινό τοπίο της Ευρώπης και την κορύφωση των Περσείδων αναμένεται να την καταστήσει ένα από τα πιο φωτογενή και πολυαναμενόμενα ουράνια φαινόμενα της χρονιάς.

Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο για όσους βρίσκονται στη στενή ζώνη της ολικότητας. Πρόκειται για τη δεύτερη ηλιακή έκλειψη του 2026 και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες παρατηρητές, ιδιαίτερα στην Ισπανία, όπου το φαινόμενο θα πραγματοποιηθεί κοντά στη δύση του Ήλιου.

Ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα του 2026 θα σημειωθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, όταν η ολική έκλειψη Ηλίου θα μετατρέψει για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα σε περιοχές του βόρειου Ατλαντικού και της Ευρώπης.

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Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα ξεπεράσει τα δύο λεπτά

Το μέγιστο σημείο της έκλειψης θα βρίσκεται πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό, ανάμεσα στη Γροιλανδία και την Ισλανδία.

Εκεί, η πλήρης φάση της έκλειψης θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Παρότι πρόκειται για εντυπωσιακή διάρκεια, θεωρείται σχετικά σύντομη σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες ή επερχόμενες ολικές εκλείψεις. Για παράδειγμα, η μεγάλη έκλειψη της 8ης Απριλίου 2024 στη Βόρεια Αμερική είχε διάρκεια ολικότητας περίπου 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ενώ η ολική έκλειψη της 2ας Αυγούστου 2027 στη Βόρεια Αφρικήαναμένεται να διαρκέσει έως και 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, μία από τις μεγαλύτερες του 21ου αιώνα.

Ποιες περιοχές της Ευρώπης θα δουν την έκλειψη – Στην Ισπανία το μεγάλο θέαμα: Έκλειψη λίγο πριν τη δύση του Ήλιου

Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή μόνο από συγκεκριμένες περιοχές, όμως μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης θα παρακολουθήσει μια βαθιά μερική έκλειψη.

Ενδεικτικά:

Μαδρίτη: πάνω από 90% κάλυψη του Ήλιου, πολύ κοντά στη ζώνη ολικότητας

Λισαβόνα: περίπου 70%-80%

Παρίσι: περίπου 45%-55%

Βρυξέλλες και Άμστερνταμ: περίπου 40%-50%

Λονδίνο: περίπου 30%-40%

Δουβλίνο: περίπου 20%-30%

Ρώμη: περίπου 20%-30%

Όσο πιο νότια και δυτικά βρίσκεται κάποιος στην Ευρώπη, τόσο μεγαλύτερο μέρος του Ήλιου θα καλύψει η Σελήνη.

Η Ισπανία θα είναι από τους σημαντικότερους προορισμούς, καθώς η ολικότητα θα συμβεί πολύ κοντά στη δύση του Ήλιου.

Σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στη ζώνη ολικότητας, η πλήρης κάλυψη του Ήλιου θα διαρκέσει έως περίπου 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Το ιδιαίτερο στοιχείο όμως είναι ότι ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα.

Αυτό δημιουργεί την πιθανότητα ενός εντυπωσιακού σκηνικού: ενός σκοτεινού τοπίου, με τον πλήρως καλυμμένο Ήλιο να αιωρείται κοντά στη γραμμή του ορίζοντα.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συγκυρία μπορεί να προσφέρει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες έκλειψης των τελευταίων ετών.

Η Βόρεια Αμερική θα δει μόνο μερική έκλειψη

Η ολική φάση δεν θα είναι ορατή από τη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος της ηπείρου θα δουν μια μικρή έως μέτρια μερική έκλειψη:

Γροιλανδία: 80%-100%, με ολικότητα σε ορισμένες περιοχές

Βόρειο Λαμπραντόρ: περίπου 40%-70%

Νέα Γη: κάτω από 30% στις περισσότερες περιοχές

Κεμπέκ: περίπου 24% στην πόλη του Κεμπέκ

Πόρτλαντ, Μέιν: περίπου 19%

Βοστώνη: περίπου 16%

Νέα Υόρκη: περίπου 9,5%

Ουάσινγκτον: περίπου 3,7%

Ώρες έκλειψης 12 Αυγούστου 2026 σε ώρα Ελλάδας

Το μέγιστο της έκλειψης, στις 17:45:53 UTC, είναι η στιγμή κατά την οποία ο κώνος της σκιάς της Σελήνης θα περάσει πλησιέστερα από το κέντρο της Γης. Οι χρόνοι του φαινομένου σε παγκόσμια κλίμακα είναι: