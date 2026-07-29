Φωτιά στην Πάρο: Διάσπαρτες εστίες και αγωνία για την ενίσχυση των ανέμων

Νύχτα κόλαση από τις αναζωπυρώσεις κοντά σε σπίτια

Σε εξέλιξη παραμένει για δεύτερο 24ωρο η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και το ενεργό μέτωπο που κινείται προς την περιοχή της Τρυπητής. Η εικόνα της φωτιάς εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι πλέον πολύ καλύτερη, επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Όπως δήλωσε, καθοριστική είναι η συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα από τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 86 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από τη Ραφήνα μεταβαίνουν στο νησί ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις ήδη ισχυρές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Το ένα μέτωπο κινείται προς την παραλία του Φάραγγα, εξέλιξη που θεωρείται πιο ευνοϊκή καθώς οδηγεί τη φωτιά προς τη θάλασσα, ενώ το δεύτερο συνεχίζει την πορεία του προς την Τρυπητή, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν εκκενωθεί, μέσω μηνυμάτων του 112, οι περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγκαιριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι, ενώ σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας υπήρξαν περιπτώσεις όπου κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους με μεγάλη δυσκολία, καθώς αρνούνταν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Την ίδια ώρα, υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή της Αγκαιριάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Ενδεικτικό της έντασης της πυρκαγιάς είναι το γεγονός ότι οι καπνοί έγιναν ορατοί ακόμη και από την Ίο, τη Σίφνο και τη Σέριφο, ενώ η Πάρος εξακολουθεί να βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να καλούν κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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