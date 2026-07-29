Ίος Δυτικού Νείλου – Κουνούπια: 18 δήμοι στην Αττική έχουν ήδη κρούσματα

Στο επίκεντρο της επιτήρησης για τον Ιό του Δυτικού Νείλου βρίσκεται η Αττική, με κρούσματα να έχουν ήδη καταγραφεί σε 15 δήμους και δημοτικές κοινότητες, και ακόμη πέντε περιοχές να χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου» για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους.

Ο νέος κατάλογος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνει τη διεύρυνση του επιδημιολογικού χάρτη, ενώ ο χαρακτηρισμός των περιοχών συνοδεύεται από πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, ως «επηρεαζόμενες» χαρακτηρίζονται οι περιοχές όπου έχει ήδη καταγραφεί τουλάχιστον ένα κρούσμα λοίμωξης σε άνθρωπο κατά τη φετινή περίοδο μετάδοσης, ενώ ως «υψηλού κινδύνου» ορίζονται οι δήμοι στους οποίους δεν έχει ακόμη εντοπιστεί ανθρώπινο κρούσμα, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο ιός μπορεί να κυκλοφορεί, λόγω της γειτνίασης με επηρεαζόμενες περιοχές, των ιστορικών δεδομένων και των ευρημάτων από την επιτήρηση των κουνουπιών.

Οι δήμοι της Αττικής με κρούσματα

Στην Αττική, στις επηρεαζόμενες περιοχές περιλαμβάνονται:

Αγία Παρασκευή

Νέα Ιωνία

Χαλάνδρι

Σπάτα – Αρτέμιδα

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Κρωπία

Λαυρεωτική

Παλλήνη

Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Παιανία

Ραφήνα – Πικέρμι

Γλυφάδα

6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

Ηλιούπολη

Φυλή

Οι περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου -παρότι δεν έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής ανθρώπινο κρούσμα- τους εξής δήμους και δημοτικές κοινότητες:

Μαρούσι

Ηράκλειο Αττικής

Φιλοθέη – Ψυχικό

1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

Οι περιοχές αυτές επιλέχθηκαν έπειτα από συνεκτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας της λοίμωξης, της παρουσίας του ιού σε κουνούπια ή ζώα, της γεωγραφικής τους θέσης και των ιστορικών στοιχείων από προηγούμενες περιόδους μετάδοσης.

Γιατί έχει σημασία ο χαρακτηρισμός

Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως «επηρεαζόμενης» ή «υψηλού κινδύνου» δεν αφορά μόνο την επιδημιολογική παρακολούθηση. Ενεργοποιεί και ειδικά μέτρα για την ασφάλεια του αίματος και την αιμοεπαγρύπνηση, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω μεταγγίσεων. Για τον λόγο αυτό, οι σχετικές οδηγίες κοινοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο χάρτη.