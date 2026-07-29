Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε ζώνες επιτήρησης σχεδόν όλη η Αιτωλοακαρνανία

Η ζώνη επιτήρησης επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος των Δήμων Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Θέρμου, Αμφιλοχίας, Ακτίου–Βόνιτσας και Ναυπακτίας. Στη σελίδα 4 της απόφασης περιλαμβάνεται χάρτης με τις εστίες και τις ακτίνες των περιοριστικών ζωνών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Κατοχή, το Νεοχώρι, το Λεσίνι και το Αιτωλικό, το Λουτρό και η Αμφιλοχία, η Τρύφος, η Κατούνα και η Πάλαιρος, καθώς και περιοχές όπως η Παλαιομάνινα, το Αντίρριο, το Δοκίμι, τα Καλύβια, το Αγγελόκαστρο, η Γαβαλού, η Ματαράγκα και το Παναιτώλιο.

Στη ζώνη των πέντε χιλιομέτρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας, Ακτίου–Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου.

Με απόφαση που υπογράφηκε στο Μεσολόγγι στις 24 Ιουλίου 2026 από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέα Φίλια, καθορίζονται ζώνες προστασίας σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων, ζώνες επιτήρησης έως 20 χιλιόμετρα και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη που καλύπτει το υπόλοιπο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας.

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Αιτωλοακαρνανία, μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους Δήμους Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Ακτίου–Βόνιτσας και Ξηρομέρου.

Καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων, εντατικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπει απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της ευλογιάς των αιγοπροβάτων .

«Παγώνουν» οι μετακινήσεις ζώων

Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή.

Εξαίρεση μπορεί να δοθεί μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και αφού προηγηθεί δειγματοληψία σιέλου και εργαστηριακός έλεγχος PCR με αρνητικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, απαγορεύονται οι μετακινήσεις προς θερινούς βοσκότοπους εκτός της οριοθετημένης περιοχής, η ανασύσταση εκτροφών στις απαγορευμένες ζώνες και η διέλευση φορτίων ζώντων μηρυκαστικών μέσα από αυτές.

Επίσημοι κτηνίατροι καλούνται να επισκεφθούν το συντομότερο δυνατό όλες τις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, δίνοντας προτεραιότητα στις μονάδες που βρίσκονται κοντύτερα στις εστίες.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου, κλινική εξέταση των ζώων, ενδεχόμενη συλλογή δειγμάτων και διερεύνηση πιθανών επιδημιολογικών συνδέσεων με άλλες εγκαταστάσεις.

Θα εξετάζεται επίσης εάν εφαρμόζονται τα μέτρα βιοασφάλειας, όπως η περίφραξη, η απολύμανση οχημάτων και υποδημάτων, η χρήση προστατευτικής ένδυσης και η τήρηση αρχείου επισκεπτών.

Αυστηρό πρωτόκολλο για συλλογή γάλακτος

Ειδικό καθεστώς θεσπίζεται και για τη διακίνηση νωπού αιγοπρόβειου γάλακτος. Τα βυτιοφόρα που παραλαμβάνουν γάλα από απαγορευμένες ζώνες δεν επιτρέπεται να εξυπηρετούν εκτροφές σε ελεύθερες περιοχές.

Προβλέπονται αποκλειστικά οχήματα για κάθε ζώνη, απολύμανση πριν από την είσοδο και μετά την έξοδο από κάθε εκτροφή, καταγραφή της ώρας παραλαβής και χρήση γαντιών, ποδοναριών και φορμών μιας χρήσης από τους οδηγούς.

Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν φορητό εξοπλισμό απολύμανσης χωρητικότητας τουλάχιστον 15 λίτρων. Μετά το τελευταίο σημείο παραλαβής οφείλουν να κατευθύνονται χωρίς ενδιάμεση στάση στη μονάδα μεταποίησης.

Για τον περιορισμό του κινδύνου, το γάλα πρέπει να υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία τουλάχιστον ισοδύναμη με παστερίωση στους 72 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα.

Μέτρα για νεκρά ζώα

Στις μονάδες με επιβεβαιωμένο κρούσμα, τα νεκρά ζώα προβλέπεται να οδηγούνται σε υγειονομική ταφή εντός της εκτροφής. Η κόπρος και τα υλικά στρωμνής πρέπει να απολυμαίνονται και να υποβάλλονται σε ειδική διαχείριση, όπως θερμική επεξεργασία, καύση, ταφή ή παραμονή σε καλυμμένο κοπροσωρό για τουλάχιστον 42 ημέρες.

Αυστηροί κανόνες τίθενται και για τη μεταφορά ζωοτροφών. Οι επιχειρήσεις και οι οδηγοί οφείλουν να διαθέτουν αποδεικτικά απολυμάνσεων, φορητό εξοπλισμό, προστατευτικό ρουχισμό και πλήρες αρχείο ιχνηλασιμότητας.

Η εφαρμογή των μέτρων ανατίθεται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, του Λιμενικού και των τοπικών αρχών. Η μη τήρηση των περιορισμών επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές και άλλες κυρώσεις.

Με τη νέα απόφαση καταργείται προηγούμενη απόφαση της Περιφέρειας, με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2026.

Το σύνολο των μέτρων αποσκοπεί στον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου και στην προστασία της αιγοπροβατοτροφίας στη Δυτική Ελλάδα.

πηγη agriniopress