Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: "Έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η αίτηση αποφυλάκισης του 65χρονου Ιταλού"

Έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί η αίτηση αποφυλάκισης του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου, ενώ εξακολουθεί να δηλώνει αθώος.

Πριν από την κατάθεση του αιτήματος, η υπεράσπιση αναμένει να παραλάβει τις υπογεγραμμένες εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων της, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε αναλυτική αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει στο parapolitika.gr ο συνήγορος του 65χρονου, Νικόλαος Λιμπάντσης, η αίτηση αναμένεται να κατατεθεί στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ή, το αργότερο, στις αρχές της επόμενης. «Θα την καταθέσουμε τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, μόλις είμαστε έτοιμοι», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Αναμένονται οι υπογεγραμμένες εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων

Αυτό που απομένει, σύμφωνα με τον κ. Λιμπάντση, είναι να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν υπογεγραμμένες στην υπεράσπιση οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων της. «Περιμένουμε τις εκθέσεις από τους τεχνικούς συμβούλους μας», αναφέρει, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα λεπτομερή διαδικασία επανεξέτασης και αξιολόγησης του υλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικοί σύμβουλοι εξετάζουν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να καταλήξουν στα δικά τους συμπεράσματα.

Ιδιαίτερα εκτενής αναμένεται να είναι η έκθεση του τεχνικού συμβούλου Γιώργου Φιτσιάλου, με τον κ. Λιμπάντση να υπογραμμίζει ότι, λόγω του όγκου και της αναλυτικότητάς της, θα μπορούσε ως προς την έκτασή της να μοιάζει με βιβλίο.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, μέσα από την τεχνική αξιολόγηση αναμένεται να εξεταστεί, βάσει των επιστημονικών δεδομένων, σε ποιον βαθμό τα ευρήματα είναι συμβατά με την εκδοχή που προβάλλει η υπεράσπιση και σε ποιον με εκείνη πάνω στην οποία στηρίχθηκε η αστυνομική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων αναμένεται να αξιοποιηθούν από την πλευρά του 65χρονου στο πλαίσιο της αίτησης αποφυλάκισης.

Τα ευρήματα που κρατούν ανοιχτό τον γρίφο του Αιγίου

Η κίνηση της υπεράσπισης έρχεται σε μια υπόθεση στην οποία τα εργαστηριακά και ιατροδικαστικά δεδομένα έχουν δημιουργήσει σειρά ερωτημάτων γύρω από την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων της 9ης Ιουνίου.

Το πρωινό εκείνης της ημέρας, μέσα στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου εντοπίστηκαν νεκροί η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος γιος της, Ολύμπιος. Ο νεαρός έφερε τραύματα από μαχαίρι και πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ η μητέρα του βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Μέσα στην κατοικία βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο ίδιος αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή στους δύο θανάτους. Κατά την εργαστηριακή διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν, ωστόσο, στοιχεία που περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο την εικόνα.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου, ενώ στο πυροβόλο όπλο φέρεται να βρέθηκε γενετικό υλικό της 54χρονης και του 26χρονου. Παράλληλα, στα χέρια του Ιταλού δεν φέρονται να εντοπίστηκαν κατάλοιπα πυρίτιδας, ενώ αντίστοιχα ίχνη βρέθηκαν στα χέρια της μητέρας και του γιου της. Τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αρκούν αυτοτελώς για να προσδιορίσουν ποιος χρησιμοποίησε το όπλο, καθώς κάθε εργαστηριακό εύρημα πρέπει να συνεκτιμηθεί με το σύνολο των στοιχείων και τις συνθήκες της σκηνής.

Ο πυροβολισμός στον 26χρονο και η σειρά των γεγονότων

Κρίσιμο κομμάτι του παζλ αποτελεί και η ακριβής σειρά με την οποία προκλήθηκαν τα τραύματα στον 26χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα τραύματα από μαχαίρι ήταν προθανάτια, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι φέρεται να έγινε όταν ο νεαρός είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την ίδια ώρα, υπό αξιολόγηση βρίσκονται και τα τραύματα της 54χρονης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν προκύπτει τραύμα στην πλάτη, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί, ενώ στους καρπούς της είχαν εντοπιστεί επιφανειακά τραύματα. Η φύση των τραυμάτων, η χρονική σειρά με την οποία προκλήθηκαν, τα εργαστηριακά ευρήματα και η θέση των δύο σορών αποτελούν κομμάτια μιας σύνθετης ανασύνθεσης των τελευταίων στιγμών μέσα στην κατοικία.

Ο 65χρονος Ιταλός επιμένει στην αθωότητά του

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στους δύο θανάτους. Μιλώντας πρόσφατα στον ΑΝΤ1, επανέλαβε την εκδοχή που προβάλλει από την αρχή της υπόθεσης. «Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της», υποστήριξε.