Lonely Planet: Η Σάμος πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους

Νέα διεθνής διάκριση για τη Σάμο, καθώς η δημοφιλής ταξιδιωτική ιστοσελίδα Lonely Planet Italia την ω πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους

Η ιστοσελίδα τοποθετεί το νησί στην πρώτη θέση του αφιερώματός της με τίτλο «Ταξιδέψτε πέρα από τα τετριμμένα: Τα ελληνικά νησιά χωρίς μαζικά πλήθη για το 2026».

Εντυπωσιακά φυσικά τοπία, πλούσια ιστορία και αυθεντικές στιγμές

Στο εκτενές αφιέρωμα, η Σάμος παρουσιάζεται ως η κορυφαία επιλογή ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά του Αιγαίου.

Το Lonely Planet επισημαίνει ότι το νησί συνδυάζει εντυπωσιακά φυσικά τοπία, πλούσια ιστορία και αυθεντικές στιγμές, προτείνοντας στους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το επιβλητικό Όρος Κέρκης, τη δεύτερη υψηλότερη κορυφή του Αιγαίου, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πεζοπορίας στην Ελλάδα και χαρίζει μοναδική θέα στο νησί και το πέλαγος.

Ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν επίσης οι παραδεισένιες παραλίες Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι, οι οποίες περιγράφονται ως δύο από τα πιο παρθένα και εντυπωσιακά σημεία της Ελλάδας, με κρυστάλλινα νερά και άγριο φυσικό περιβάλλον που προσεγγίζονται κυρίως μέσα από πεζοπορικές διαδρομές ή διά θαλάσσης, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη δυνατότητα επαφής με τη φύση.

Παράλληλα, το δημοσίευμα προβάλλει την παραλία Ποτάμι, μία από τις πιο χαρακτηριστικές της δυτικής Σάμου, αναδεικνύοντας τον μοναδικό συνδυασμό της πυκνής βλάστησης, των γαλαζοπράσινων νερών και του φυσικού τοπίου που την περιβάλλει.

Το Lonely Planet αναφέρεται ακόμη στη γενέτειρα του Πυθαγόρα, στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, στην αυθεντική ατμόσφαιρα των παραδοσιακών οικισμών και στη μακραίωνη οινική παράδοση της Σάμου, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνει, το νησί εξακολουθεί να προσφέρει ήρεμες, ποιοτικές και αυθεντικές διακοπές, αποτελώντας ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν φυσική ομορφιά, πολιτισμό, επιλεγμένη διασκέδαση, αναζωογόνηση και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.