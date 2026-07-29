Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως τις 2 Αυγούστου

Η καλή τύχη επιτέλους χαμογελά σε τρία ζώδια από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026.

Αυτή την εβδομάδα, αφήστε τον εαυτό σας να πιστέψει πως η τύχη είναι με το μέρος σας και κυνηγήστε με αυτοπεποίθηση όλα όσα πραγματικά επιθυμείτε.

Στις 29 Ιουλίου, πραγματοποιείται μία από τις πιο ευνοϊκές αστρολογικές όψεις της χρονιάς, καθώς ο Ήλιος συναντά τον Δία στον Λέοντα. Αυτή η δυναμική σύνοδος, γνωστή ως Jupiter cazimi, θεωρείται ότι ενισχύει τη συγκέντρωση, τη φιλοδοξία και την αποφασιστικότητά σας, βοηθώντας σας να στραφείτε προς τους στόχους που πραγματικά σας ταιριάζουν.

Ο Λέων είναι ζώδιο της φωτιάς και ανταμείβει το θάρρος, τη δημιουργικότητα και την τόλμη.

Γι’ αυτό αυτή την περίοδο μη φοβηθείτε να κάνετε το μεγάλο βήμα, να διεκδικήσετε όσα αξίζετε και να κυνηγήσετε τα όνειρά σας.

Ό,τι ξεκινήσετε αυτή την εβδομάδα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο και να δημιουργήσει θετικές εξελίξεις που θα σας ακολουθούν ολόκληρη την επόμενη χρονιά. Η στιγμή είναι ιδανική για δράση, αποφάσεις και νέα ξεκινήματα!

Τρία ζώδια ευνοούνται από την τύχη

Τοξότης,

Δίδυμος,

Αιγόκερως

Τοξότης

Τοξότες, ό,τι κι αν έχει συμβεί στο παρελθόν, μπροστά σας ανοίγεται μία από τις πιο τυχερές περιόδους των τελευταίων χρόνων!

Θα κοιτάξετε πίσω σε αυτή τη φάση της ζωής σας με βαθιά ευγνωμοσύνη, συνειδητοποιώντας πως αυτή ήταν η χρονιά που κάνατε το μεγάλο σας ξεπέταγμα και αλλάξατε πορεία.

Ήρθε η στιγμή να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας, να αφήσετε πίσω σας φόβους και περιοριστικές πεποιθήσεις και να ανοίξετε την πόρτα σε νέες εμπειρίες.

Τίποτα δεν σας σταματά πλέον από το να πείτε «ναι» στις ευκαιρίες που σας φέρνει το σύμπαν και να κυνηγήσετε επιτέλους τα όνειρά σας.

Στις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος συναντά τον Δία στον Λέοντα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ευνοϊκή αστρολογική συγκυρία που φέρνει τύχη, ανάπτυξη και σημαντικές ευκαιρίες.

Αυτή η θετική ενέργεια θα γίνει αισθητή σε κάθε τομέα της ζωής σας — από την καριέρα και τα οικονομικά μέχρι τις προσωπικές σας σχέσεις.

Νέες επαγγελματικές προοπτικές ανοίγονται, ευκαιρίες για ταξίδια εμφανίζονται και δεν αποκλείεται να μπει στη ζωή σας ένα νέο πρόσωπο που θα σας συναρπάσει ερωτικά.

Όμως το πιο όμορφο είναι πως αυτή η περίοδος δεν φέρνει μόνο τύχη σε εσάς. Σαν να μετατρέπεστε και οι ίδιοι σε «γούρι» για τους ανθρώπους γύρω σας, σκορπίζοντας θετική ενέργεια και ευκαιρίες όπου κι αν βρίσκεστε.

Αφήστε τον εαυτό σας να πιστέψει πως αυτή είναι η μεγάλη στροφή που περιμένατε. Η στιγμή για να λάμψετε μπορεί να έχει επιτέλους φτάσει!

Δίδυμος

Δίδυμοι, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και τολμήστε να ονειρευτείτε!

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο στις 29 Ιουλίου φέρνει στο φως εξελίξεις που ξεκίνησαν ήδη από τη Νέα Σελήνη στις 17 Φεβρουαρίου.

Η Σελήνη συνδέεται με τα όνειρα, τα συναισθήματα και τον εσωτερικό μας κόσμο, ενώ στον Υδροχόο μάς καλεί να ευθυγραμμιστούμε με τη ροή του σύμπαντος και να ακολουθήσουμε αυτό που πραγματικά μας εμπνέει.

Καθώς αυτή η Πανσέληνος φωτίζει τον ουρανό, κοιτάξτε γύρω σας και αναγνωρίστε ποιοι κύκλοι στη ζωή σας ολοκληρώνονται. Μπορεί η Σελήνη να μην καθορίζει άμεσα τις πράξεις σας, όμως σας βοηθά να νιώσετε έτοιμοι να κάνετε το μεγάλο βήμα και να ρισκάρετε για τα όνειρά σας.

Αυτή η σεληνιακή φάση ενισχύεται από τον Βόρειο Δεσμό, ο οποίος πέρασε μόλις στις 26 Ιουλίου στο ίδιο ζώδιο του αέρα. Ο Βόρειος Δεσμός συνδέεται με την πορεία, το πεπρωμένο και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σας, ενώ η Πανσέληνος σας δίνει τη δύναμη να τις αρπάξετε.

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη Πανσέληνος.

Είναι μια στιγμή για δράση, τόλμη και διεκδίκηση. Τώρα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και να υποδεχτείτε περισσότερη αφθονία στη ζωή σας.

Να θυμάστε: τα πιο σημαντικά όνειρα είναι εκείνα που περιμένατε υπομονετικά και τώρα είστε έτοιμοι να τα μετατρέψετε σε πραγματικότητα.

Αιγόκερως

Αιγόκεροι, αφήστε τη διαίσθησή σας να σας καθοδηγήσει!

Βρίσκεστε μπροστά σε ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο της ζωής σας, όμως αυτή τη φορά η πορεία σας δεν θα χαραχτεί μόνο με τη λογική και τη σκέψη.

Αυτό είναι το πεδίο όπου συνήθως διαπρέπετε — σχεδιάζετε, οργανώνετε και αναλύετε κάθε βήμα. Όμως τώρα το σύμπαν σάς καλεί να ονειρευτείτε πιο ψηλά, πέρα από όσα θεωρείτε «ρεαλιστικά» ή εφικτά.

Την 1η Αυγούστου, η Λίλιθ στον Τοξότη συναντά την Αφροδίτη στην Παρθένο, υπενθυμίζοντάς σας πως η εσωτερική σας φωνή μπορεί να σας οδηγήσει προς την τύχη, την ευημερία και τη ζωή που πραγματικά σας περιμένει.

Η Λίλιθ σάς ενθαρρύνει να ακούσετε το ένστικτό σας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφήσετε πίσω παλιά σχέδια, να αλλάξετε πορεία ή να τολμήσετε ένα βήμα που μέχρι τώρα σας φόβιζε.

Μπορεί αυτή η ενέργεια να σας φαίνεται λίγο ανατρεπτική ή έξω από τη ζώνη άνεσής σας, όμως είναι ακριβώς αυτή που χρειάζεστε για να ανοίξετε έναν νέο δρόμο γεμάτο ευκαιρίες, τύχη και αφθονία.

Μην αντιστέκεστε σε όσα σας οδηγεί η καρδιά σας.

Η αλλαγή είναι απαραίτητη για να φτάσετε εκεί που πραγματικά θέλετε. Έχετε μέσα σας τη δύναμη να ακούσετε την εσωτερική σας φωνή, να κάνετε το μεγάλο βήμα και να εκπλήξετε τους πάντες — ακόμη και τον ίδιο σας τον εαυτό!