Κάποιοι τον λένε κορμό, άλλοι μωσαϊκό, αλλά δεν έχει καμία σημασία: παραμένει ένα από τα πλέον αγαπημένα γλυκά κόλαση.

Για αυτό η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας έδειξε μια εύκολη συνταγή που μπορεί να φτιάξει ο καθένας σπίτι του.

Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για κορμό σοκολάτας. Λίγα υλικά, πολύ γεύση και ότι πρέπει για το πρωί μαζί με τον καφέ.

Τα υλικά

200 γρ κουβερτούρα ψιλοκομμένη

150 γρ κρέμα γάλακτος

1 ζαχαρούχο γάλα 400 γρ

200 γρ βούτυρο

70 γρ κακάο

2 πρέζες αλάτι

1 1/2 συσκ. μπισκότα πτι μπερ

40 γρ κονιάκ ή λικέρ καφέ

Για τα καραμελωμένα φουντούκια:

100 γρ ζάχαρη

100 γρ φουντούκια

Η διαδικασία

Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε μικρή κατσαρόλα και μόλις φουσκώσει την αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε μέσα την ψιλοκομμένη σοκολάτα και σκεπάζουμε την κατσαρόλα.

Αφήνουμε για ένα λεπτό. Ανακατεύουμε με σπάτουλα να λιώσει καλά η σοκολάτα και να γυαλίσει το μίγμα.

Βάζουμε τη λιωμένη σοκολάτα σε ένα μπολ και την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά. Στην ίδια κατσαρόλα, σε χαμηλή φωτιά, βάζουμε το βούτυρο μέχρι να λιώσει. Προσθέτουμε το κακάο και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και το αλάτι και ανακατεύουμε. Η φωτιά πρέπει να είναι χαμηλή ίσα που να λιώσουν τα υλικά και να ομογενοποιηθούν για να γίνει λείος και γυαλιστερός ο κορμός σοκολάτας.

Αφού ομογενοποιηθεί το μίγμα, αποσύρουμε από τη φωτιά κι αφήνουμε για λίγο να γίνει χλιαρό.

Προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα και σπάμε μέσα τα μπισκότα με το χέρι, χοντροκομμένα. Προσθέτουμε τα καραμελωμένα φουντούκια και ραντίζουμε τον κορμό σοκολάτας με κονιάκ ή λικέρ καφέ. Ανακατεύουμε πολύ καλά με σπάτουλα ή με το χέρι.

Τυλίγουμε το μίγμα σε λαδόκολλα ή διπλή μεμβράνη. Σφίγγουμε τις άκρες της λαδόκολλας ώστε να κρατήσει το σχήμα του ο κορμός και τον παγώνουμε στο ψυγείο, τουλάχιστον για 2 ώρες ή στην κατάψυξη μέχρι να σφίξει.

Για τα φουντούκια