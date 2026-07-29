5 απίθανα facts για τον σκύλο Άργο που έκλεψε την παράσταση στην «Οδύσσεια» του Νόλαν

Η σκηνή της επανένωσης του Οδυσσέα με τον πιστό του σκύλο Άργο είναι αναμφίβολα μία από τις πιο πολυσυζητημένες της πρόσφατης κινηματογραφικής μεταφοράς της Οδύσσεια με την υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ύστερα από είκοσι χρόνια απουσίας και εμπειριών που τον άλλαξαν για πάντα, ο βασιλιάς της Ιθάκης επιστρέφει στην πατρίδα του μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο ώστε κανείς να μην τον αναγνωρίσει. Κανείς, εκτός από τον γερασμένο σκύλο του που, παρότι παραμελημένος κι εξουθενωμένος, αντιλαμβάνεται αμέσως ποιος βρίσκεται μπροστά του. Ένα σπασμωδικό κούνημα της ουράς, μια τελευταία ματιά στον άνθρωπό του και ο Άργος αφήνει την τελευταία του πνοή, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια της ομηρικής παράδοσης.

Η εκδοχή της σκηνής που παρουσίασε ο Νόλαν προκάλεσε έντονη εντύπωση, τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς κινηματογράφου. Από τις πρώτες κιόλας προβολές, η ιστορία του Άργου κυριάρχησε στις συζητήσεις στα social media, με πολλούς θεατές να τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο δυνατά σημεία της ταινίας. Παρότι η παρουσία του στη μεγάλη οθόνη διαρκεί μόλις λίγα λεπτά, ο αφοσιωμένος σκύλος του Οδυσσέα καταφέρνει να κλέψει την παράσταση και να μας συγκινήσει βαθιά.

Πίσω όμως από αυτή τη σύντομη – αλλά αξέχαστη – εμφάνιση κρύβεται πολλή προετοιμασία. Από την επιλογή του σκύλου και τη δουλειά των εκπαιδευτών μέχρι τις σκηνοθετικές αποφάσεις και τις τεχνικές που επιστρατεύτηκαν, κάθε λεπτομέρεια σχεδιάστηκε προσεκτικά, ώστε το όραμα που είχε ο Νόλαν για τον Άργο να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα παρασκήνια πίσω από τα πλάνα που συγκίνησαν εκατομμύρια θεατές.

1. Ο σκύλος που υποδύθηκε τον Άργο ανήκει σε μια φυλή πάνω από 2.700 ετών

Η επιλογή του σκύλου που υποδύθηκε τον Άργο μόνο τυχαία δεν ήταν. Για τις ανάγκες της ταινίας, οι δημιουργοί διάλεξαν μια από τις αρχαιότερες φυλές σκύλων που διασώζεται μέχρι σήμερα, αυτή των Πορτογαλικών Ποντένγκο, με ιστορία που φτάνει περίπου στο 700 π.χ. Σύμφωνα με το American Kennel Club, οι πρόγονοι αυτών των τετραπόδων έφτασαν στην Ιβηρική Χερσόνησο από Φοίνικες και αργότερα Ρωμαίους έμπορους και προσαρμόστηκαν σταδιακά στο πορτογαλικό τοπίο. Οι μεγαλόσωμες εκδοχές της φυλής χρησιμοποιούνταν κυρίως στο κυνήγι αγριόχοιρων – όπως βλέπουμε να συμβαίνει στην Οδύσσεια – ενώ οι μικρότερες ειδικεύονταν στο κυνήγι λαγών και άλλων μικρών θηραμάτων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Άργος δεν ενσαρκώθηκε από έναν και μόνο σκύλο. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός Τζον Λεγκιζάμο, ο οποίος υποδύεται τον χοιροβοσκό Ευμαίο, τρεις διαφορετικοί Πορτογαλικοί Ποντένγκο επιστρατεύθηκαν για να αποδώσουν τις διαφορετικές φάσεις της ζωής του σκύλου, ως κουτάβι, ως ενήλικο κυνηγόσκυλο και ως υπέργηρο τετράποδο που περιμένει καρτερικά την επιστροφή του Οδυσσέα. Ο ίδιος ο Λεγκιζάμο περνούσε αρκετές ώρες συντροφιά με τον μεγαλύτερης ηλικίας σκύλο, προσπαθώντας να δεθεί μαζί του ώστε η ιδιαίτερη σχέση των χαρακτήρων τους να μεταφερθεί με αυθεντικότητα στη μεγάλη οθόνη.

2. Ο κινηματογραφικός Άργος εντυπωσίασε τους συμπρωταγωνιστές του με το ταλέντο του

Μπορεί στην Οδύσσεια να πρωταγωνιστούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, ωστόσο, σύμφωνα με τον Τομ Χόλαντ, ο σταρ που κατάφερε να τους επισκιάσει όλους όχι μόνο δεν είχε ατάκες, αλλά δεν ήταν καν… άνθρωπος.

Σε συνέντευξή του πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Τηλέμαχο χαρακτήρισε την ερμηνεία του τετράποδου ως «μία από τις καλύτερες που έχει δώσει ποτέ ζώο στη μεγάλη οθόνη». Όπως αποκάλυψε, το συνεργείο είχε συγκινηθεί τόσο πολύ από τη σκηνή της επανένωσης του Άργου με τον Οδυσσέα ώστε, όταν ολοκληρώθηκε το γύρισμά της, πολλοί απέμειναν αποσβολωμένοι με δάκρυα στα μάτια. Ο ίδιος θυμήθηκε, μάλιστα, ότι περίμενε να γυριστεί πρώτα η δική του κοντινή λήψη, όμως ο Νόλαν επέμεινε να ξεκινήσουν από τον σκύλο. Η επιλογή τον δικαίωσε απόλυτα. «Ο σκύλος το πέτυχε με την πρώτη», είπε ο Χόλαντ, περιγράφοντας πως ολόκληρο το συνεργείο είχε λυγίσει από συγκίνηση.