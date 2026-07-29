Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 13 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι

Σοκαρισμένοι και φοβισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Κουμάμοτο μετά τον καταστροφικό ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί της Τρίτης (28.07.2026) τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού στη νοτιοδυτική Ιαπωνία ο αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (29/07.2026) η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Σύμφωνα με αξιωματούχους της νομαρχίας Κουμαμότο, τραυματίστηκαν 31 άτομα.

«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στα ΜΜΕ.

«Η δόνηση μου θύμισε τον σεισμό του Κουμαμότο (πριν από 10 χρόνια) και τρόμαξα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου του Μιφούνε, ο οποίος είδε τα κεραμίδια των κοντινών σπιτιών να καταρρέουν στο έδαφος.