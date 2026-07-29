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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 13 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι

Reuters

Reuters

Ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές

Σοκαρισμένοι και φοβισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Κουμάμοτο μετά τον καταστροφικό ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί της Τρίτης (28.07.2026) τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού στη νοτιοδυτική Ιαπωνία ο αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (29/07.2026) η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Σύμφωνα με αξιωματούχους της νομαρχίας Κουμαμότο, τραυματίστηκαν 31 άτομα.

«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στα ΜΜΕ.

«Η δόνηση μου θύμισε τον σεισμό του Κουμαμότο (πριν από 10 χρόνια) και τρόμαξα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου του Μιφούνε, ο οποίος είδε τα κεραμίδια των κοντινών σπιτιών να καταρρέουν στο έδαφος.

Οι διασώστες στην Ιαπωνία, δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους από τον σεισμό.

 

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#tags Σεισμός Ιαπωνία
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