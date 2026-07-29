Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκοιμήθηκε και μοίραζε καραμέλες στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ

Γνωστός στο να τραβάει την προσοχή οπουδήποτε και όπου πάει είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι’ άλλη μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε viral σε κηδεία, μαζί με τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και ένα κουτί καραμέλες.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ που έγινε χθες Τρίτη (28.07.2026) τράβηξε την προσοχή καθώς εθεάθη να βγάζει ένα πακέτο Tic Tac με γεύση μέντας κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταγράφηκε να ψιθυρίζει στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών να υποστηρίζει ότι οι δύο συζητούσαν για… καραμέλες Tic Tac, τις οποίες στη συνέχεια ο πρόεδρος φέρεται να πρόσφερε και στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, όπως αναφέρει η MirrorUS.

Σύμφωνα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, η συνομιλία αφορούσε μικρές σκληρές καραμέλες Tic Tac. Όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ είπε στον Βανς: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;».