Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν βομβάρδισε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (29.07.2026) ότι διεξήγαγαν «πλήγματα ακριβείας» στο Ιράκ εναντίον «τρομοκρατών» υποστηριζόμενων από το Ιράν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιάζει να αναζωπυρώνεται, έπειτα από μερικές νύχτες ανήσυχης ηρεμίας.

«Πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν (σ.σ. τις ιρανικές εντολές), αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών, μετέδωσε το πρακτορείο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (29.07.2026) πως χτύπησαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να ανακοινώνει ότι έπληξε τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ ενώ ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν «τρομοκράτες ευθυγραμμισμένους με το Ιράν» στην επικράτεια του Ιράκ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is huge.<br><br>First time the U.S. and Saudi Arabia have announced joint action against Iran.<br><br>U.S. and Saudi forces carried out precision strikes in eastern Iraq, targeting Iran-backed militia weapons and logistics sites after more than 30 drone attacks over the past 72 hours. <a href="https://t.co/OkGtNKwUYl">pic.twitter.com/OkGtNKwUYl</a></p>— Baba Banaras (@RealBababanaras) <a href="https://x.com/RealBababanaras/status/2082278390158266626?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητειακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο αμερικανικός στρατός διεμήνυσε εξάλλου στο Ιράν και σε ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό να «σταματήσουν τις επιθέσεις τους» αν θέλουν «να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των ΗΠΑ».

Από την πλευρά του, το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του βασιλείου συμμετείχε σε βομβαρδισμούς με στόχο «παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στο Ιράν» στην ιρακινή επικράτεια, που κατ’ αυτό ενέχονταν σε επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα, το Ριάντ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ερχόμενα από το Ιράκ.

Η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο για παρόμοιες επιθέσεις τη Δευτέρα (27.07.2026), απαιτώντας το Ιράκ να εμποδίσει τη χρήση της επικράτειάς του για να διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της.

Ενώ η κυβέρνηση στη Βαγδάτη ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», στην οποία είναι ενταγμένες διάφορες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, διέψευσε πως ενέχεται σε οποιοδήποτε επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών στόχων

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Press TV.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο μετά τη γνωστοποίηση από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτρεψαν «αιφνιδιαστική επίθεση» του Ιράν.