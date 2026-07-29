Δυτική Ελλάδα: Δύο τραγωδίες με αλυσοπρίονο μέσα σε λίγες ώρες

Δύο θανατηφόρα δυστυχήματα με αλυσοπρίονο, που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, έχουν προκαλέσει θλίψη στις τοπικές κοινωνίες, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες.

Τραγωδία στην Αμφιλοχία

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της Αμφιλοχίας, όπου ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Ο άτυχος άνδρας αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (27/7) από το σπίτι του με προορισμό δασική περιοχή στη Φτελιά, προκειμένου να κόψει ξύλα. Όταν όμως περνούσαν οι ώρες χωρίς να επικοινωνήσει με τους οικείους του, ξεκίνησαν οι αναζητήσεις.

Η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές και στις έρευνες συμμετείχε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας. Ο 60χρονος εντοπίστηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο του δάσους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό από αλυσοπρίονο. Όπως μεταδίδει το e-maistros.gr, όλα δείχνουν ότι την ώρα που επιχειρούσε να κόψει ένα μεγάλο δέντρο, έχασε τον έλεγχο του εργαλείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα σε κεντρική αρτηρία.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.