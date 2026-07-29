Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 14:30 - 21:00 μμ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58 ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36 & ΑΡΑΤΟΥ - ΠΛ.ΟΛΓΑΣ ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64 ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 74 ΤΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 91 ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135 02:00 - 08:30 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-08:30 ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-22:30 ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-21:00 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-22:30 ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 18 - ΡΙΟ ΤΗΛ.: 2610-991. 991 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-22:30 ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-22:30 ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-21:00 ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.451 & 6906132056 Διευρυμένο ωράριο Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ Δευ. & Τρι. & Τετ. & Πεμ. & Παρ: 08.30 - 21.00 Σαβ. : 8.30 - 20.00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΒ) ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00 Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00 ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00 ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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