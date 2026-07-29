Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας – Ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος στις αρχές Αυγούστου

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά σήμερα βόρειο Αιγαίο και Κρήτη - Η θερμοκρασία των επόμενων ημερών για 3 μεγάλες πόλεις

Οι ενισχυμένοι άνεμοι θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού καθώς θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για φωτιά. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος με την θερμοκρασία να φτάνει το ανώτερο τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι ωστόσο που θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, βάζοντας σε «πορτοκαλί» συναγερμό αρκετές νησιωτικές περιοχές για εκδήλωση φωτιάς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ενώ στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα νησιά το θερμόμετρο θα δείξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πού θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

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Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρεται και στο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, τονίζοντας πως θα είναι ήπιο καθώς θα υπάρξει έντονη μεταφορά στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και όχι κοντά στο έδαφος. Αναφέρει συγκεκριμένα πως μόνο τοπικά το φαινόμενο θα είναι πιο έντονο. Σχετικά με την εξέλιξη της θερμοκρασίας, για την Αθήνα προβλέπει πως θα ξεκινήσει να υποχωρεί αισθητά έως τις αρχές του Αυγούστου ενώ στη συνέχεια θα παρατηρηθεί επάνοδος αγγίζοντας τους 38 βαθμούς. Για την πρωτεύουσα δεν υπάρχουν ενδείξεις για επεισόδιο καύσωνα. Σε ποιες περιοχές θα υπάρξει έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης:

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Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόβλεψη αναφέρει πως η θερμοκρασία θα αγγίξει φυσιολογικά -για την εποχή- επίπεδα ενώ στο τέλος του 10ημέρου θα ανακάμψει φτάνοντας τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Λάρισα από την άλλη, η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά και σταδιακά τις επόμενες ημέρες, αγγίζοντας ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σε γενικό επίπεδο, η θερμοκρασία φαίνεται να υποχωρεί τις επόμενες ημέρες πριν αυξηθεί και πάλι, χωρίς όμως οι προβλέψεις να δείχνουν νέο επεισόδιο καύσωνα. Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ένα κλασσικό ελληνικό καλοκαίρι χωρίς ακραίες καταστάσεις. Οι χάρτες συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης δείχνουν ότι το επεισόδιο των ημερών αυτών είναι ήπιας έντασης ως προς τις συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος. Η μεταφορά της σκόνης γίνεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μόνο τοπικά παρατηρούνται ελαφρώς αυξημένες τιμές στην επιφάνεια. Αντίστοιχα, και οι εκτιμήσεις άλλων κέντρων αναφέρουν ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται σε ύψος, ενώ κοντά στο έδαφος οι τιμές παραμένουν γενικά χαμηλές ή οριακά αυξημένες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα, το φαινόμενο προβλήθηκε έντονα από αρκετά μέσα ενημέρωσης και ορισμένους μετεωρολόγους. Η παρουσία αφρικανικής σκόνης ασφαλώς αποτελεί ένα μετεωρολογικό γεγονός που αξίζει αναφοράς, όμως στην παρούσα περίπτωση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν εικόνα έντονης επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Συνεπώς, απαιτείται διάκριση ανάμεσα στην οπτική παρουσία της σκόνης στην ατμόσφαιρα και στις πραγματικές συγκεντρώσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Όσον αφορά την εξέλιξη της θερμοκρασίας, τα ensemble διαγράμματα του kolydas.eu παρουσιάζουν κοινή τάση στις τρεις μεγάλες πόλεις: Αθήνα: Μετά τη σημερινή θερμή περίοδο ακολουθεί αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται σταδιακή επάνοδος προς τους 36–38°C, χωρίς σαφείς ενδείξεις για οργανωμένο επεισόδιο καύσωνα. Θεσσαλονίκη: Η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και στη συνέχεια ανακάμπτει σταδιακά, με τις μέγιστες να πλησιάζουν τους 37–38°C προς το τέλος του δεκαημέρου. Λάρισα: Παρουσιάζει την εντονότερη άνοδο από τις τρεις πόλεις μετά την πρόσκαιρη δροσιά, με πιθανές μέγιστες κοντά στους 39°C, ωστόσο και εδώ δεν διαφαίνεται επίμονη περίοδος ακραίων θερμοκρασιών που να χαρακτηρίζει έναν ισχυρό καύσωνα. Συμπέρασμα: Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σενάριο όπου η θερμοκρασία υποχωρεί τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια επανέρχεται ανοδικά, χωρίς όμως να προκύπτουν, προς το παρόν, ενδείξεις για παρατεταμένο ή ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Η εξέλιξη των επόμενων ημερών θα πρέπει να παρακολουθείται, καθώς μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας μπορούν να μεταβάλουν την ένταση της θερμής εισβολής. **Παρακολουθείτε καθημερινά τις 10ήμερες τάσεις του καιρού από το kolydas.eu.

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Σε «πορτοκαλί συναγερμό» για φωτιά βόρειο Αιγαίο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης