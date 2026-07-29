Φωτιά στην Πάρο: Δεύτερο 24ωρο μάχης με τις φλόγες – Προς την Τρυπητή το ενεργό μέτωπο, νέες ενισχύσεις στο νησί

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη μάχη με τη φωτιά στην Πάρο, με το κύριο μέτωπο να κινείται προς την περιοχή της Τρυπητής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αγώνα για να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά δέκα περιοχές. Πρόκειται για τις Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγκαιριά, Άγιο Χαράλαμπο, Καμπί, Μπούγαδο, Ανερατζά και Καμάρι, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις, καθώς από τη Ραφήνα μεταφέρονται επιπλέον 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Η έκταση της πυρκαγιάς αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι οι καπνοί έχουν φτάσει μέχρι την Ίο, τη Σίφνο και τη Σέριφο, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της φωτιάς αλλά και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις Κυκλάδες.

Παράλληλα, η Πάρος βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ανησυχία εντείνουν και οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πάρου, από το μεσημέρι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, εξέλιξη που ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστών και να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.