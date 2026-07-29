Φωτιά στην Πάρο: Δεύτερο 24ωρο μάχης με τις φλόγες – Προς την Τρυπητή το ενεργό μέτωπο, νέες ενισχύσεις στο νησί

Δέκα περιοχές έχουν εκκενωθεί, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ραφήνα, ενώ οι αρχές ανησυχούν για την ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι.
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη μάχη με τη φωτιά στην Πάρο, με το κύριο μέτωπο να κινείται προς την περιοχή της Τρυπητής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αγώνα για να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.
Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά δέκα περιοχές. Πρόκειται για τις Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγκαιριά, Άγιο Χαράλαμπο, Καμπί, Μπούγαδο, Ανερατζά και Καμάρι, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις, καθώς από τη Ραφήνα μεταφέρονται επιπλέον 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.
Η έκταση της πυρκαγιάς αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι οι καπνοί έχουν φτάσει μέχρι την Ίο, τη Σίφνο και τη Σέριφο, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της φωτιάς αλλά και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις Κυκλάδες.
Παράλληλα, η Πάρος βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.
Την ανησυχία εντείνουν και οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πάρου, από το μεσημέρι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, εξέλιξη που ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστών και να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων, σημειώνοντας ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι αρχές χρειάστηκε «με το ζόρι» να απομακρύνουν κατοίκους από τα σπίτια τους, καθώς αρκετοί αρνούνταν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους παρά τον άμεσο κίνδυνο.
Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην προσεγγίζουν τις πληγείσες περιοχές και να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.
Βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα δείχνουν τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει δάση και αγροτικές εκτάσεις.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας απείλησε αρκετές φορές κατοικημένες περιοχές.
O αντιδήμαρχος πολιτικής Προστασίας Πάρου Χάρης Γιουρτζίδης μίλησε στο Ertnews λέγοντας πως η νύχτα ήταν πολύ δύσκολη και πλέον η φωτιά έχει περιοριστεί στον Φάραγγα και στην Τρυπητή.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά «έγλειψε» σπίτια τα οποία σώθηκαν χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών.
Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ξεκινώντας τις ρίψεις νερού.
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