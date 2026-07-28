Πάρος: Μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά - Οι φλόγες απείλησαν κατοικίες και μοναστήρι

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπί, στην Πάρο, με τις φλόγες να κατευθύνονται προς το Καμάρι.

Η φωτιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις στην περιοχή έχουν ενισχυθεί, καθώς επιχειρούν πλέον 48 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω το πρωί.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Προς το παρόν δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό ή υλικές ζημιές σε σπίτια σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως οι φλόγες «έγλειψαν» σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους κατακαίγοντας ολόκληρη τη γύρω περιοχή.

Οπως δήλωσε νωρίτερα στην «Κ» ο αντιδήμαρχος του νησιού, Χαρίλαος Γιουρτζίδης, η φωτιά ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ του νησιού. Στην περιοχή φυσούσαν ισχυροί άνεμοι που συνέβαλαν στην επέκτασή της. Ο αντιδήμαρχος επισημαίνει πάντως ότι «ο ΧΥΤΑ της Πάρου υπολειτουργεί από τότε που η λειτουργία του έφυγε από τα χέρια του δήμου και πέρασε στην Περιφέρεια».