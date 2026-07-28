ΗΠΑ: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που καλώδιο παιχνιδιού σπάει - Δύο τραυματίες

Πανικός επικράτησε σε λούνα παρκ στο Νέο Μεξικό, έπειτα από βλάβη σε παιχνίδι που βρισκόταν σε λειτουργία.

Το ένα εκ των δύο καλωδίων του έσπασε με αποτέλεσμα οι δύο έφηβοι που βρίσκονταν στο τρενάκι να τραυματιστούν.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή (24.07.2026) στο τρενάκι Southwest Slinger στο λούνα παρκ Western Playland στο Sunland Park του Νέου Μεξικού, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Sunland Park. Τρομακτικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει την στιγμή που το κουβούκλιο του παιχνιδιού είναι στον αέρα και ξαφνικά πέφτει με δύναμη στο έδαφος, καθώς ένα από τα καλώδια που το συγκρατούσαν φαίνεται να σπάει απότομα.

Πρόκειται για ένα το παιχνίδι Southwest Slinger του πάρκου, ένα αξιοθέατο σε στυλ σφεντόνας που εκτοξεύει τους αναβάτες στον αέρα χρησιμοποιώντας καλώδια υψηλής τάσης. Στα πλάνα που κυκλοφορούν οι δύο αναβάτες να βγαίνουν από το παιχνίδι μετά τη βλάβη. Ένας νεαρός φαίνεται να παρηγορεί το κορίτσι αφού βγήκαν από την καμπίνα του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του λούνα παρκ, το παιχνίδι «εκτοξεύει» τους επισκέπτες στον αέρα «σε λίγα δευτερόλεπτα» και απαιτούνται δύο αναβάτες για να εκτοξευθεί. «Ένας άνδρας και μια γυναίκα, έφηβοι, εξετάστηκαν από το προσωπικό της πυροσβεστικής. Και οι δύο ανέφεραν ελαφρά τραύματα, αλλά αρνήθηκαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, το Western Playland ανέφερε ότι το πάρκο ενεργοποίησε αμέσως τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσε με ασφάλεια το παιχνίδι.

Το πάρκο ανέφερε ότι και οι δύο αναβάτες εξετάστηκαν από τους διασώστες στο σημείο για αναφερόμενους ελαφρούς τραυματισμούς.