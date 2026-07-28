Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κατέληξε ο 71χρονος που είχε τραυματιστεί στην πυρκαγιά στην Κοζάνη

Κατέληξε ο 71χρονος που είχε τραυματιστε...

Ο 71χρονος είχε διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο

Υπέκυψε στα τραύματα του ο 71χρονος που υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης.

Ο 71χρονος είχε διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

 Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της είχαν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κοζάνη Φωτιά
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03bf\u03b6\u03ac\u03bd\u03b7 ","\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac "]
839610
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις