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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκοπέλου - Αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκοπέλου ...

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Σκοπέλου, που μάλιστα, έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:17 ανοιχτά της Σκοπέλου, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική.

 Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

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