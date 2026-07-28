Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκοπέλου - Αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:17 ανοιχτά της Σκοπέλου, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.