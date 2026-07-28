Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκοπέλου - Αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Σκοπέλου, που μάλιστα, έγινε αισθητός και στην Αττική
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:17 ανοιχτά της Σκοπέλου, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.
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