ΗΠΑ: Σκότωσε την σύζυγο και τα έξι παιδιά του, πυρπόλησε το σπίτι καίγοντας τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Γκραντ Χέιβεν στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, από την αποκάλυψη πως πατέρας σκότωσε τα έξι παιδιά του, τη σύζυγό του, πυρπόλησε την οικογενειακή κατοικία και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του καίγοντας τα σκυλιά και τη γάτα της οικογένειας.

Οι οκτώ σοροί εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά.

Η 39χρονη Αμάντα Καρόλκιεβιτς και τα έξι παιδιά ηλικίας από πέντε έως 15 ετών σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των νεκροψιών ενώ ο 47χρονος Κρίστοφερ αυτοκτόνησε. Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε σκόπιμα σε διάφορα σημεία του σπιτιού μετά τις δολοφονίες, αλλά οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά.

«Πρόκειται για μια απερίγραπτη τραγωδία που ίσως δεν θα κατανοήσουμε ποτέ πλήρως», δήλωσε ο σερίφης Έρικ ΝτεΜπόερ σε ανακοίνωση που διαβάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από έναν από τους βοηθούς του, τον λοχαγό Τζέικομπ Σπαρκς, σύμφωνα με την Washington Post.

Η πυροσβεστική είχε λάβει κλήσεις για μυρωδιά καπνού στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας το πρωί της περασμένης Παρασκευής, πήγαν να ελέγξουν αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Αφού έλαβαν περισσότερες κλήσεις περίπου τρεις ώρες αργότερα, επέστρεψαν, είδαν καπνό να βγαίνει από το σπίτι και εντόπισαν τα πτώματα. Βρέθηκαν επίσης τα σκυλιά της οικογένειας και τουλάχιστον μία γάτα, τα οποία είχαν χάσει τη ζωή τους στη φωτιά.

Η Αμάντα, αναπληρώτρια δασκάλα σε δημοτικό, «ήταν μια ευγενική και αφοσιωμένη ψυχή που αγαπούσε την οικογένειά της και τους μαθητές της», ανέφεραν σε δήλωσή τους η μητέρα και ο πατριός της, Μπέκι και Στιβ Λόουγουιλ.

«Εκτιμήσαμε κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί της και με τα έξι παιδιά της και τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν επαρκώς την οδύνη μας», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι «προσευχόμαστε για την ειρήνη και την παρηγοριά του Θεού, καθώς θρηνούμε τον θάνατό τους και τιμούμε τη ζωή τους».

Η οικογένεια της Αμάντα είχε υποστεί μια ακόμη απώλεια το 2020, όταν ο ενήλικος ετεροθαλής αδελφός της πέθανε από υπερβολική δόση. Φίλοι των γονιών της ξεκίνησαν τη Δευτέρα μια εκστρατεία στο GoFundMe για να βοηθήσουν στην κάλυψη των εξόδων και να ιδρύσουν μια υποτροφία στη μνήμη των παιδιών της οικογένειας.

Ο 47χρονος Κρίστοφερ ήταν αντιπρόεδρος πωλήσεων και μάρκετινγκ σε εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τις αρχές Ιουλίου. Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έληξε η συνεργασία τους. Ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο 47χρονος εργαζόταν εξ αποστάσεως για ένα τμήμα που αφορούσε την εκπαίδευση και τα προϊόντα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) και πρώτων βοηθειών.

Η γνωριμία, ο γάμος και η έκθεση στο διαδίκτυο

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στη δουλειά, σε μια εταιρεία ποτών, το 2008 και άρχισε να βγαίνει εκείνο το καλοκαίρι, όπως έγραφε στο blog της η Μάντι ενώ παντρεύτηκαν το 2009. Το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 2011, μια μέρα που η ίδια χαρακτήρισε ως «την καλύτερη μέρα της ζωής μου». Ακολούθησαν δύο ακόμη γιοι τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς η ίδια μεταπήδησε από μια θέση στον τραπεζικό τομέα σε μια θέση μερικής απασχόλησης σε ένα τοπικό ασφαλιστικό γραφείο και αργότερα σταμάτησε να εργάζεται εκτός σπιτιού. Το ζευγάρι υιοθέτησε αργότερα δύο κόρες και απέκτησε έναν ακόμη βιολογικό γιο.

Στο blog της η Αμάντα εξέφραζε συχνά τη χριστιανική της πίστη, τη χαρά της για την οικογένειά της, καθώς και την αγάπη και την εκτίμησή της για τον σύζυγό της και τον τρόπο με τον οποίο ανατρέφει τα παιδιά τους. Και ο Κρίστοφερ εξήρε τη ζωή τους μαζί: «Είμαι πολύ τυχερός», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook το 2019, πριν από την 10η επέτειό τους.

Αν και το blog της έκλεισε το 2016, η Αμάντα συνέχισε να μοιράζεται νέα για την οικογένειά της και τις δραστηριότητές της σε βίντεο στο TikTok, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων από ένα ταξίδι στην Κίνα νωρίτερα αυτό το μήνα με δύο από τα παιδιά της.

«Αγαπώ τα παιδιά μου περισσότερο από ότι μισώ τον άντρα μου»

Στο μεταξύ, η εφημερίδα Detroit News αναφέρει πως δύο χρόνια πριν, η Μάντι έκανε αναρτήσεις στο Reddit στις οποίες έγραψε με ψευδώνυμο για σκοτεινές πτυχές της ζωής της. Το 2024, είχε περιγράψει πως είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τον μεγαλύτερό της σε ηλικία σύζυγο, ενώ εργαζόταν ως ασκούμενη: «Ήταν διαζευγμένος και μεγαλύτερος από μένα… Δέκα χρόνια και πέντε παιδιά αργότερα, με απατούσε ξανά με την ασκούμενη - την ίδια ηλικία που είχα εγώ όταν ήμουν ασκούμενη».

«Θυμάμαι ότι έκλαιγα κοιτάζοντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη και συνειδητοποίησα πως ήμουν εγώ αυτή που ζούσα τόσο άθλια εξαιτίας αυτού που έκανε εκείνος. Τελικά συνειδητοποίησα ότι ήμουν η μόνη που στάθηκε πάντα στο πλευρό μου σε όλη μου τη ζωή. Αν δεν ήταν τα έξι παιδιά -δύο από τα οποία είναι υιοθετημένα- θα τον είχε αφήσει», έγραφε.

«Συνέχεια έλεγα στον εαυτό μου: “Αγαπώ τα παιδιά μου περισσότερο από ότι μισώ τον άντρα μου αυτή τη στιγμή”. Δεν έχουν ιδέα - προσποιούμουν μέχρι να τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση 4,5 χρόνια μετά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας το να παραμείνουμε σε μια υγιή κατάσταση», περιέγραφε.