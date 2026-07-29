Φινάλε στο Beach Volley Κ-19 της ΕΣΠΕΠ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 το Beach Volley Juniors Regional Κ-19, που διοργάνωσε η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ) στις εγκαταστάσεις του KONAN Sand Sports Club στα Δεμένικα Πατρών.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν οκτώ ομάδες γυναικών και πέντε ανδρών, προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις, υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και όμορφο θέαμα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη του Beach volley στις αναπτυξιακές ηλικίες.

Οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες αγωνίστηκαν με πάθος, αγωνιστικότητα και σεβασμό στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που πραγματοποιείται στα σωματεία της Ένωσης και αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

✓ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1. ΤΣΟΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ – ΤΣΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ

2. ΚΟΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

✓ ΑΝΔΡΕΣ:

1. ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΤΕΝΕΝΤΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Η ΕΣΠΕΠ συγχαίρει θερμά όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή και την αγωνιστική τους παρουσία, καθώς και τους προπονητές, τους γονείς, τους διαιτητές και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Παράλληλα, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη διοίκηση του KONAN Sand Sports Club για την άψογη φιλοξενία και τη διαχρονική συνεργασία, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του beach volley στην περιοχή μας.

Η ΕΣΠΕΠ θα συνεχίσει να επενδύει με συνέπεια στις αναπτυξιακές διοργανώσεις, προσφέροντας ευκαιρίες αγωνιστικής συμμετοχής στους νέους αθλητές και αθλήτριες και ενισχύοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του beach volley στην Πελοπόννησο.