Ιαπωνία: Αγωνία για τους εγκλωβισμένους μετά τον σεισμό

Στα πλάνα φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο λευκού καπνού, το οποίο καλύπτει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της περιοχής. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια, ώστε αποκολλήθηκε ολόκληρη πλευρά του κτιρίου, ενώ χαλύβδινες δοκοί και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν στον χώρο στάθμευσης.

Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο Aeon Mall , περίπου μία ώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι δέκα αγνοούνταν, όπως ανέφερε η ομάδα έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας Κουμαμότο, σύμφωνα με το AP. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έκταση των ζημιών εξακολουθούσε να διερευνάται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Στην πόλη Κασίμα, ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση του δεύτερου ορόφου του εμπορικού κέντρου Aeon Mall, εγκλωβίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κουμαμότο.

Μετά τον σεισμό, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ωστόσο ήρθη γρήγορα.

Φόβοι για νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σεισμού μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την Τρίτη (28/7) την περιφέρεια Κουμαμότο, στη νήσο Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Video of what is seemingly a gas explosion at the Aeon Mall in Kumamoto has emerged from a passing vehicle. <br><br>If the mall was not evacuated by the time of the explosion, a lot of casualties seem inevitable. Authorities are currently unable to venture inside for fear that more…</p>— Gearoid Reidy リーディー・ガロウド (@GearoidReidy) <a href="https://x.com/GearoidReidy/status/2082120351031689421?ref_src=twsrc%5Etfw">July 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσουσίρο, όπου κατέρρευσε μία καμινάδα και προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο, έντεκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με την ομάδα έκτακτης ανάγκης της Κουμαμότο. Δύο από αυτούς εντοπίστηκαν αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους και χωρίς ζωτικές ενδείξεις, ενώ η κατάσταση των υπόλοιπων εννέα παρέμενε άγνωστη.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως στην περιφέρεια Κουμαμότο, αλλά και στη γειτονική περιφέρεια Ναγκασάκι.

Η πληγείσα περιοχή βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τόκιο, της πρωτεύουσας της χώρας.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι στις θάλασσες Αριάκε και Γιατσουσίρο, στις δυτικές ακτές της περιφέρειας Κουμαμότο και τριών γειτονικών περιφερειών, ήρθη μέσα σε δύο ώρες, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπήρχαν αναφορές για ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και κτίρια, καθώς και για διακοπές ηλεκτροδότησης και πυρκαγιές, αν και οι λεπτομέρειες παρέμεναν ασαφείς.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών ανέφερε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε μεγάλες δημόσιες εγκαταστάσεις ή σε βασικές υποδομές. Η Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν ανωμαλίες σε τρεις κοντινούς πυρηνικούς σταθμούς.

Το πρακτορείο Kyodo μετέδωσε ότι νοσοκομείο στην πόλη Γιατσουσίρο δέχθηκε περίπου 40 τραυματίες, ενώ περίπου 50 ακόμη άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη Κουμαμότο.

Ο σεισμός επηρέασε επίσης τη λειτουργία αρκετών μεγάλων βιομηχανιών στο Κιούσου.

Η Toyota Motor Corp. ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη λειτουργία τριών εργοστασίων της στο Κιούσου, εν μέρει για λόγους ασφαλείας, και ότι αυτά θα επαναλειτουργούσαν την Τετάρτη. Η Toyota διευκρίνισε ότι δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές στις εγκαταστάσεις, αν και η εταιρεία συνέχιζε να αξιολογεί την κατάσταση.

Η Honda Motor Co. και η Nippon Paper ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία τους, ενώ η Yamato Transport Co. διέκοψε τις υπηρεσίες παράδοσης προς και από την Κουμαμότο, σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Nikkei.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας Shinkansen και τα τοπικά δρομολόγια στο Κιούσου ανεστάλησαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ασφαλείας. Παράλληλα, έκλεισε ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο Άσο Κουμαμότο, χωρίς να υπάρχει «καμία προοπτική επανέναρξης της λειτουργίας» του σύντομα, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι έστειλε στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε στον σταθμό Γιατσουσίρο, ενώ ζημιές υπέστησαν πέτρινα τείχη στο Κάστρο Κουμαμότο, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές στον σεισμό του 2016 και εξακολουθεί να επισκευάζεται, σύμφωνα με το Kyodo.

«Η σεισμική δόνηση μου θύμισε τον σεισμό της Κουμαμότο πριν από δέκα χρόνια και φοβήθηκα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου της Μιφούνε, ο οποίος είδε κεραμίδια από στέγες γειτονικών σπιτιών να πέφτουν στο έδαφος. Η Κουμαμότο είχε πληγεί το 2016 από φονικό σεισμό, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 50 άνθρωποι.

Ο Σίντζι Κιγιομότο, εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.