Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: «Βρισκόμουν σε άμυνα», δηλώνει ο 41χρονος

Ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, η οποία κηδεύτηκε σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου.

Η σύζυγος του 41χρονου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, της επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της. Για τον 41χρονο κατηγορούμενο η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται η απόφαση για την ποινική του μεταχείριση.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων μέσω του βιντεοληπτικού υλικού απομονώνει καρέ όπου φαίνεται το μπουφάν της 41χρονης να έχει χτυπηθεί από το μαχαίρι ενώ βγαίνει από το σπίτι προκειμένου να απαντήσουν στον ισχυρισμό της δικηγόρου της άτυχης γυναίκας ότι το μοιραίο χτύπημα έγινε λίγο πριν καταρρεύσει στον δρόμο.

Νωρίτερα σήμερα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της Σύρου είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 41χρονη διασώστρια, η κηδεία της οποίας τελέστηκε στην Ερμούπολη.

O 41χρονος επιμένει ότι ήταν σε άμυνα – Τι είπε στην απολογία του

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, την απολογία του ανέφερε ότι την χτύπησε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως την κυνήγησε.

«Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της.

Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι’ αυτό δεν άκουσε συνομιλίες.

Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη σοκαρίστηκε.

Το χτύπημα του 41χρονου “δεν ήταν αμυντικό αλλά άκρως επιθετικό”

Ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τα όσα έχουν έρθει στη δημοσιότητα σχετικά με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ εξέδωσε η δικηγόρος της οικογένειάς της υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος που τη μαχαίρωσε δεν ήταν σε άμυνα όταν την τραυμάτισε θανάσιμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το χτύπημα του 41χρονου «δεν ήταν αμυντικό αλλά άκρως επιθετικό».

Επικαλούμενη το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας υποστηρίζει ότι ο 41χρονος «αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος)».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

“Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί”.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Υπενθυμίζεται ότι νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την υπόθεση μετά τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η αιτία θανάτου αποδίδεται σε βαρύτατες θωρακικές κακώσεις από νύσσον και τέμνον όργανο, με το μοιραίο χτύπημα να τρυπά τον πνεύμονα της άτυχης γυναίκας και να της κόβει ακαριαία το νήμα της ζωής.

Αναμένεται άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επικείμενη άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές επιδιώκουν να χαρτογραφήσουν τις επικοινωνίες που προηγήθηκαν του θανατηφόρου περιστατικού και να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν τηλεφωνικές επαφές ή ανταλλαγή μηνυμάτων που θα μπορούσαν να φωτίσουν το κίνητρο ή την ακριβή εξέλιξη των γεγονότων.

Τα ψηφιακά ευρήματα αναμένεται να συνεκτιμηθούν με το βιντεοληπτικό υλικό, τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.