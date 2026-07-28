Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται οι δυνάμεις - Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην Πάρο.

Στόχος των πυροσβεστών είναι να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν πέσει το σκοτάδι και σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αναφορά για ζημιές σε σπίτια, ενώ στο σημείο πνέουν βόρειοι άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τα νότια.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δήμαρχος Πάρου: Οι άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Ο δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήλωσε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.



