Welcome to UP 2026: Με Βασίλη Παπακωνσταντίνου στον Μώλο, «Εκάβη», «Καποδίστρια» και Ross Daly το πρόγραμμα της μεγάλης πανεπιστημιακής γιορτής

Το Welcome to UP, το οποίο διογανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων και Μεσολογγίου, καθώς και με το Ίδρυμα Τοπάλη, αποτελεί έναν μεγάλο θεσμό νεολαίας που αναδεικνύει τη Δυτική Ελλάδα ως έναν σύγχρονο προορισμό σπουδών, πολιτισμού και καινοτομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ξεναγήσεις σε σημαντικά τοπόσημα της περιοχής, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, συνέδρια, αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις στο campus και πλήθος δράσεων που έχουν στόχο να προσφέρουν στους πρωτοετείς φοιτητές μια ολοκληρωμένη πρώτη εμπειρία ζωής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στις πόλεις όπου αυτό δραστηριοποιείται.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν και οι πολιτιστικές δράσεις, με την παρουσίαση της τραγωδίας «Εκάβη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του πολύ σημαντικού σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού, την προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, καθώς και την συναυλία του Ross Daly, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, υπογράμμισε ότι το Welcome to UP αποτελεί πλέον μια καλή πρακτική για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ η Αντιπρύτανις Λένα Αλμπάνη παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. Για το Φεστιβάλ μίλησαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Γιώργος Συγγούνης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Πάτρα, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, συνδυάζοντας τον πολιτισμό με την επιστήμη, τον αθλητισμό με την ψυχαγωγία, και τη γνωριμία του Πανεπιστημίου με δράσεις που φέρνουν τους νέους φοιτητές/τριες σε επαφή με την τοπική κοινωνία.

Το Welcome to UP 2026 , ο μεγάλος και καινοτόμος θεσμός υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, και μια από τις σημαντικότερες δράσεις εξωστρέφειας του Ιδρύματος, επιστρέφει φέτος από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου με ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική, πολιτισμό, επιστήμη, αθλητισμό, και «γέφυρες» επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των πόλεων που φιλοξενούν τις σχολές του.

Χρήστος Μπούρας- Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών: «Το Welcome to UP αποτελεί πλέον μια καλή πρακτική για τα ελληνικά πανεπιστήμια»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, υπογράμμισε ότι το Welcome to UP έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό με ξεχωριστή ταυτότητα, επισημαίνοντας πως κάθε πανεπιστήμιο οφείλει να αναδεικνύει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Όπως ανέφερε, η ιδέα του φεστιβάλ γεννήθηκε πριν από αρκετά χρόνια, μέσα από συζητήσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη δράση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριών. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον για τον θεσμό είναι πλέον έντονο και από άλλα πανεπιστήμια της χώρας. «Πρόσφατα φιλοξενήσαμε στην Πάτρα τη συνάντηση των Γραφείων Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Σχέσεων όλων των ελληνικών πανεπιστημίων και διαπιστώσαμε ότι όλοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το Welcome UP. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια όλα τα δημόσια πανεπιστήμια θα αποκτήσουν έναν αντίστοιχο θεσμό υποδοχής», σημείωσε.

Ο Πρύτανης στάθηκε, ωστόσο, κυρίως στην αξία των ανθρώπων που στηρίζουν το Πανεπιστήμιο, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιό του είναι οι απόφοιτοί του. Όπως είπε, πολλοί από αυτούς διακρίνονται σήμερα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το Ίδρυμα και συνεχίζουν να το υποστηρίζουν ενεργά. «Αυτό είναι το σημαντικότερο κέρδος για το Πανεπιστήμιο», κατέληξε.

Τάκης Παπαδόπουλος- Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας: «Το Welcome to UP είναι επένδυση στους νέους και στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας»

Τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον θεσμό του Welcome to UP επανέλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι η διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που συνδέει την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία με την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής.

Όπως ανέφερε, το φεστιβάλ δίνει στους νέους φοιτητές την ευκαιρία να γνωρίσουν από την πρώτη ημέρα όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα της Δυτικής Ελλάδας. «Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να αισθανθούν ότι η Δυτική Ελλάδα είναι ένας τόπος που τους προσφέρει γνώσεις, προοπτικές, ευκαιρίες και ποιότητα ζωής», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο βασίζεται στο κοινό όραμα της μετατροπής της γνώσης σε ανάπτυξη, της έρευνας σε καινοτομία και του ανθρώπινου δυναμικού σε μοχλό προόδου.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι το Welcome to UP προωθεί την επιχειρηματικότητα, τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι επιστήμονες να επιλέξουν να ζήσουν και να εργαστούν στη Δυτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία των τοπικών φορέων, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία του θεσμού βασίζεται στη σύμπραξη της Περιφέρειας, των Δήμων, του Πανεπιστημίου και του Επιμελητηρίου. «Η σημερινή εικόνα αποδεικνύει ότι όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Δεν πρόκειται μόνο για οικονομική υποστήριξη, αλλά για καθημερινό συντονισμό και κοινή προσπάθεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από άλλα πανεπιστήμια της χώρας επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει πλέον το φεστιβάλ.

Κλείνοντας, ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι το Welcome to UP δεν αποτελεί μόνο μια εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, αλλά μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας και της πόλης, με σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Όπως είπε, η γνωριμία των νέων με την Πάτρα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και συνολικά τη Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα ώστε να επιλέξουν να παραμείνουν στην περιοχή μετά τις σπουδές τους, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του brain drain και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, σημείωσε ότι μέσα από τις δράσεις του φεστιβάλ ενισχύεται η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, καθώς οι πολίτες γνωρίζουν από κοντά το campus, τις φοιτητικές ομάδες και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, γεγονός που ενδυναμώνει τον ανοιχτό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Γιώργος Συγγούνης Αντιδήμαρχος Παιδείας Ι.Π. Μεσολογγίου: «Το Μεσολόγγι υποδέχεται τους νέους φοιτητές με ανοιχτή αγκαλιά»

Το μήνυμα ότι η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου θα σταθεί δίπλα στους νέους φοιτητές έστειλε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Γιώργος Συγγούνης, χαιρετίζοντας την έναρξη του φεστιβάλ Welcome to UP.

Ο κ. Συγγούνης συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Πατρών για την πρωτοβουλία, αλλά και τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους για την επιτυχία τους, τονίζοντας ότι το φεστιβάλ αποτελεί μια σημαντική αφορμή ώστε οι πρωτοετείς να γνωρίσουν από κοντά την πόλη και την ιστορία της. Όπως ανέφερε, οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Οκτωβρίου θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επισκεφθούν τον Κήπο των Ηρώων, τα σημαντικότερα σημεία του Μεσολογγίου και να συμμετάσχουν άλλες δράσεις.

«Όπως αναγράφεται και στην επιγραφή που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης, "κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου". Με αυτή τη φιλοσοφία καλωσορίζουμε όλους τους φοιτητές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η δημοτική αρχή θα βρίσκεται στο πλευρό των νέων καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στις περιφερειακές πόλεις. Όπως είπε, στόχος είναι ο Δήμος να αποτελεί σταθερό σύμμαχο στην καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξή τους στη νέα ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή.

Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ακόμη ότι το Welcome to UP δεν λειτουργεί μόνο ως εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών, αλλά και ως γέφυρα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την τοπική κοινωνία. Όπως ανέφερε, οι δράσεις του φεστιβάλ βοηθούν τους φοιτητές να αισθανθούν από την πρώτη στιγμή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ παράλληλα ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των οικογενειών τους απέναντι στην πόλη και στο Πανεπιστήμιο.

Θεόδωρος Λουλούδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Το Welcome to UP ενισχύει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματικότητα και την πόλη»

Τη σημασία του Welcome to UP ως γέφυρα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα ανέδειξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, τονίζοντας ότι ο θεσμός ενισχύει την εξωστρέφεια του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για την περιοχή.

Όπως ανέφερε, μέσα από τη διοργάνωση το Πανεπιστήμιο ανοίγει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς του με την πόλη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεργασίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, ενώ ταυτόχρονα φέρνει την ακαδημαϊκή γνώση πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα και την παραγωγική δραστηριότητα της Αχαΐας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο στηρίζει διαχρονικά το Welcome to UP και κάλεσε όλους τους φορείς να συμβάλουν ώστε ο θεσμός να γίνεται κάθε χρόνο ακόμη πιο ισχυρός και ουσιαστικός.

Ο κ. Λουλούδης επισήμανε ακόμη ότι το φεστιβάλ δεν αποτελεί μόνο μια διοργάνωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, αλλά αφήνει και σημαντικό οικονομικό και τουριστικό αποτύπωμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. «Αν πραγματικά θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που δημιουργεί το Πανεπιστήμιο τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία, πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις και να στηρίξουμε συλλογικά αυτή τη διοργάνωση», σημείωσε.

Λένα Αλμπάνη Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών: «Το Welcome to UP είναι πλέον η ταυτότητα υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»

Το Welcome to UP έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό που εκφράζει τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή των νέων φοιτητών και τη σύνδεσή του με την κοινωνία, τόνισε η Αντιπρύτανις Λένα Αλμπάνη, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης.

Όπως ανέφερε, πέντε χρόνια μετά την έναρξή του, το φεστιβάλ δεν αποτελεί απλώς μια σειρά εκδηλώσεων, αλλά την «ταυτότητα» υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. «Θέλουμε κάθε νέος φοιτητής και κάθε νέα φοιτήτρια να αισθανθεί από την πρώτη στιγμή ότι ανήκει σε μια πανεπιστημιακή κοινότητα που τους στηρίζει, τους εμπνέει και τους προσφέρει ευκαιρίες να εξελιχθεί όχι μόνο ως επιστήμονας αλλά και ως ενεργός πολίτης», σημείωσε, καλώντας τους πρωτοετείς να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις του θεσμού. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους φορείς, τους χορηγούς και όλους όσοι εργάζονται για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Η κ. Αλμπάνη ανακοίνωσε ότι το Welcome UP 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου, με εκδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις της Πάτρας, του Αγρινίου και του Μεσολογγίου. Στην Πάτρα οι δράσεις θα φιλοξενηθούν, μεταξύ άλλων, στο Πάρκο της Ειρήνης, τη Βίλλα Κόλλα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, την Αχαΐα Clauss, τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, το Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά και στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη μεγάλη συναυλία λήξης, η οποία φέτος θα μεταφερθεί από την πλατεία Γεωργίου στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, όπου θα εμφανιστεί ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνέδρια, ξεναγήσεις, αθλητικές δράσεις, κινηματογραφικές προβολές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή και στην παρουσίαση της «Εκάβης» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Αντιπρύτανις στάθηκε ακόμη στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε σημαντικά τοπόσημα της περιοχής, καθώς και στις δράσεις που θα φιλοξενηθούν στο campus με τη συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, αθλητικών συλλόγων και φορέων υπογραμμίζοντας ότι στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή τόσο με το Πανεπιστήμιο, όσο και με την πόλη.