Κρήτη: Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα στους 8 συλληφθέντες για το κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών

Ποινικές διώξεις για συνολικά 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 8 συλληφθέντων, μετά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, οι κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, πρόκληση αγροτικών ζημιών, παράνομη οπλοφορία, καθώς και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο.

Από την πλευρά τους, οι 8 κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αναμένεται να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον νότιο τομέα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, καθώς και στην περιοχή του Αγιου, κοντά στο Αρκαλοχώρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη τους

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ η έρευνα βασίστηκε σε τουλάχιστον 20 καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι κατήγγειλαν περιστατικά καταπατήσεων, εκβιασμών και άλλων παράνομων ενεργειών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνέδεσαν στοιχεία που είχαν προκύψει από τις έρευνες για δύο προηγούμενες εγκληματικές οργανώσεις, στις υποθέσεις του Αμαρίου και της Κισσάμου Χανίων. Από την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενδείξεις για δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων, γεγονός που οδήγησε στην εξάρθρωση και της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο, είχε ανακοινωθεί η ίδρυση Τμήματος Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο, με στόχο την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που, σύμφωνα με τις αρχές, δρουν στα ορεινά της Κρήτης. Με τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αρχές αναφέρουν ότι πέντε τέτοιες ομάδες έχουν πλέον οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.