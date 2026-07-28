Κύπρος: Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο αγοράκι - Παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Εγκεφαλικά νεκρό φέρεται να είναι ένα 4χρονο αγοράκι στην Κύπρο, το οποίο παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με τους γονείς, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Μακάρειο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το sigmalive.com.

Οι γονείς προχώρησαν σε δημόσια καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη στους χειρισμούς της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, αποδίδουν ευθύνες τόσο στην παιδίατρο που παρακολουθούσε το παιδί όσο και στους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αναφέρει ότι έλαβε γνώση των αναφορών και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.