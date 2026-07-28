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Κύπρος: Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο αγοράκι - Παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Κύπρος: Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο αγοράκι ...

Καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη στους χειρισμούς της υπόθεσης καταγγέλλουν οι γονείς του 4χρονου αγοριού που φέρεται να είναι εγκεφαλικά νεκρό

Εγκεφαλικά νεκρό φέρεται να είναι ένα 4χρονο αγοράκι στην Κύπρο, το οποίο παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

 Σύμφωνα με τους γονείς, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Μακάρειο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το sigmalive.com.

Οι γονείς προχώρησαν σε δημόσια καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη στους χειρισμούς της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, αποδίδουν ευθύνες τόσο στην παιδίατρο που παρακολουθούσε το παιδί όσο και στους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

 Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αναφέρει ότι έλαβε γνώση των αναφορών και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.

 

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#tags Κύπρος Μηνιγγίτιδα
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