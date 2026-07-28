Η περιπέτεια φαντασίας "Η Γενιά του Αίματος και της Οργής" τον Ιανουάριο 2027 στις αίθουσες

"Τα Παιδιά του Αίματος και της Οργής-Children of Blood and Bone" τιτλοφορείται η νέα ταινία Αμερικανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία της Gina Prince-Bythewood που θα βγει με το νέο χρόνο και συγκεκριμένα στις 15 Ιανουαρίου 2027 στη Βόρειο Αμερική και 1 μέρα πριν στις 14-1 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood.

Στον επικά φανταστικό κόσμο της Ορίσα, μια νεαρή γυναίκα ξεκινά μια αποστολή για να ανακτήσει τη μαγεία που εκλάπη βίαια από τον λαό της. Μαζί με τον αδελφό της, συμμαχούν με την κόρη και τον γιο του βασιλιά για να αντισταθούν στη βίαιη κυριαρχία του.

Σενάριο: Gina Prince-Bythewood και Tomi Adeyemi. Το σενάριο είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Tomi Adeyemi.

Σκηνοθεσία: Gina Prince-Bythewood

Πρωταγωνιστούν οι: Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba, Viola Davis.

Η 57χρονη Αμερικανίδα σκηνοθέτις Gina Prince-Bythewood είχε γυρίσει το 2002 την περιπέτεια "Η Γυναίκα Βασιλιάς-The Woman King" με πρωταγωνίστρια τη Βαιόλα Ντέιβις και είχε λάβει υποψηφιότητα καλύτερης σκηνοθεσίας στα Critics' Choice Movie Awards και στα British Academy Film Awards.

Η ταινία "Children of Blood and Bone" όταν βγει, αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ