Ναύπακτος: Το σαββατοκύριακο 1η και 2/8 το Lepanto Rock Festival 2026

Το Lepanto Rock Festival 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 στην πλαζ Ναυπάκτου!

Το Lepanto Rock Festival είναι και φέτος γεγονός! Ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Ναυπάκτιος στην καταγωγή μουσικός και ερμηνευτής Δημήτρης Κοργιαλάς με την μπάντα του (Rider Κοργιαλάς), ο Papazό με την μπάντα του, οι The Bad Habits, η Γκρίζα Πόλη, οι Ρωγμές, η Νένα Σύψα και η Δήμητρα Αριτζάκη προσκαλούν το κοινό στην παραλία Ψανής (Πλαζ Ναυπάκτου) αυτό το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Αυγούστου και ώρα 21:00 σε δύο αξέχαστες συναυλίες! Μη λείψει κανείς!

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς είναι Έλληνας elecro pop/rock συνθέτης και τραγουδιστής. Υπογράφει στιχουργικά τα περισσότερα από τα τραγούδια του. Έχει συνεργαστεί με διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Νίκος Ζιώγαλας, η Ευρυδίκη, η Άννα Βίσση και ο Σάκης Ρουβάς. Γεννήθηκε στην Ναύπακτο, όπου ζει τα τελευταία χρόνια. Με τη μουσική άρχισε να ασχολείται στα 15 του, οπότε και δημιούργησε το πρώτο του συγκρότημα, τους Media Vox και έπαιζαν New Wave. Επαγγελματικά με τη μουσική άρχισε να ασχολείται έπειτα από τη γνωριμία του με τον Νίκο Ζιώγαλα. Το 1997 είναι η χρονιά που υπογράφει συμβόλαιο για την πρώτη του δισκογραφική δουλειά.

Η τελευταία κυκλοφορεί ένα χρόνο αργότερα, το 1998, με τον γενικό τίτλο «Προς τα Έξω». Τον Δεκέμβριο του 2000 με την ιδιότητα του τραγουδιστή και του συνθέτη κυκλοφόρησε και τη δεύτερη δισκογραφική του δουλειά, με τίτλο «Πέτα ψυχή μου».

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς είναι ένας καλλιτέχνης που μας έχει συνηθίσει σε ατμοσφαιρικές ροκ εμφανίσεις και έρχεται με την μπάντα του στο Lepanto Rock Festival και με την καλύτερη διάθεση για ένα δυναμικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει εκτός από τις δικές του επιτυχίες, μοναδικές διασκευές από την ελληνική και ξένη pop/rock σκηνή.

Papazó

Ο δημιουργός του πιο viral μουσικού project, το μπαλκόνι του Papazó, έχοντας αποσπάσει το βραβείο του καλύτερου νέο εμφανιζόμενου καλλιτέχνη για το 2025 στα MAD VMA, και έπειτα από δεκάδες, sold out εμφανίσεις στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, έρχεται με νέα τραγούδια με ένα προγραμα γεμάτο εκπλήξεις. Ο Papazó, μέσα από το γνώριμο πλέον μουσικό του στίγμα, δημιουργεί αυτή τη φορά ένα πρόγραμμα γεμάτο ανισορροπία, μεταπηδώντας από το έντεχνο στην pop, από τη rock στη παραδοσιακή μουσική καταφέρνοντας να ενώσει διαφορετικούς κόσμους και να δημιουργήσει ένα προσωπικό, φρέσκο ήχο. Προσωπικές επιτυχίες όπως το «Ατελιέ» (που ερμηνεύει υπέροχα μαζί με τον Ακύλα της Γιουροβίζον), «Τα αγόρια δεν κλαίνε», οι γνώριμες ήδη διασκευές του αλλά και οι νέες κυκλοφορίες του, συνθέτουν ένα πρόγραμμα που δημιουργεί ανισόρροπα συναισθήματα. Στην παρέα του Papazό, η Άρτεμις Κυριακοπούλου, μια τραγουδίστρια της νεότερης γενιάς που ήδη έχει ξεχωρίσει με τις ερμηνείες της. Τον συνοδεύουν επί σκηνής οι Μάριος Καραμπότης (μουσική επιμέλεια), Πέτρος Σπιθουράκης (κιθάρα), Κώστας Χριστοδούλου (τύμπανα), Μίνως Πετσετάκης (μπάσο).

BAD HABITS

Οι BAD HABITS είναι ένα ακουστικό σχήμα από την Ναύπακτο που παίζει country, folk, bluegrass & rock'n'roll, τιμώντας αγαπημένους καλλιτέχνες από Johnny Cash & Social Distortion μέχρι Rolling Stones, Bruce Springsteen κ.ά., παίζοντας συνάμα και δικές τους συνθέσεις στα ίδια ηχητικά μονοπάτια. Φτιάχτηκαν το 2018 από τους Τζίμη Τσουκαλά (Φωνή/Ακουστική κιθάρα), Χρήστο Κανέλλο (Φυσαρμόνικα/Banjo/Φωνή), Γιώργο Σύψα (Ακουστικό μπάσο/Φωνή) και Γιάννη Σταυρογιαννόπουλο (Κρουστά), ενώ από το 2023 αναλαμβάνει χρέη ηλεκτρικού κιθαρίστα ο Γιώργος Δούρος.

ΓΚΡΙΖΑ ΠΟΛΗ

Με ελληνικό στίχο και με πιο international rock ήχο η μπάντα Γκρίζα πόλη έρχεται για να παίξει hard rock όπως δεν το έχετε ξανακούσει. Με πολλές επιρροές από την ελληνική ξένη σκηνή η 5αδα αποτελείται από τους: George Silver στην ηλεκτρική κιθάρα (lead+ vocals), Chris Krikonis στα drums, Jim Bourlekas στο μπάσο, Billy Nikolarakis στην ηλεκτρική κιθάρα (rhythm + vocals) και Chris Fakiolas στα lead vocals.

ΡΩΓΜΕΣ

Οι "Ρωγμές" είναι ένα νεοσύστατο ελληνικό ροκ συγκρότημα που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2025, με έδρα την Ναύπακτο. Το όνομά τους αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία τους: να ραγίσουν τις βεβαιότητες, να σπάσουν τη σιωπή και να αφήσουν το φως να περάσει μέσα από τις ρωγμές της καθημερινότητας. Με ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο εναλλακτικό ροκ, τον ελληνικό στίχο και την ωμή ενέργεια της σκηνής, οι Ρωγμές δημιουργούν μουσική που μιλά για την κοινωνία, τις εσωτερικές μάχες και την ανάγκη για αλήθεια.

Μέλη του συγκροτήματος: Ανδρεόπουλος Αντώνης - Φωνή & Κιθάρα, Σαράντης Δημήτρης - Κιθάρα, Νικολάου Θωμάς - Μπάσο, Μηλιώνης Γρηγόρης – Τύμπανα.