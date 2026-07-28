Μετάλλιο και ρεκόρ η Νάσια Οικονοπούλου!

Συνάντηση Ελλάδα – Κύπρος
Η καθιερωμένη συνάντηση Ελλάδα – Κύπρος για τις ηλικίες κάτω των 18 ετών διεξάγεται φέτος στην Ελευθερούπολη.
Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, συνδιοργανώνουν, μαζί με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας και τον Δήμο Παγγαίου, τη Διεθνή Συνάντηση Στίβου μεταξύ των Εθνικών Ομάδων ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ, για την κατηγορία Κ18 Ανδρών – Γυναικών (ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) την Τρίτη 28 Ιουλίου & Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.
Στους αγώνες συμμετέχουν αθλητές – τριες της κατηγορίας Κ18 κάθε χώρας, γεννηθέντες - θείσες το 2009 – 2010 – 2011, ανάμεσά τους και τέσσερις Αχαιοί.
Τη Τρίτη, πρώτη μερα των αγώνων, είχαμε το ασημένιο μετάλλιο από την Νάσια Οικονομοπούλου στα 100μ. εμπ. με 13’’.79. Πρώτη με 13.78 (!!) ήταν η Χαρά Πλαϊνη (Ελλάδα).
Η επίδοση της Οικονομοπούλου είναι καλύτερη από το γενικό ρεκόρ Αχαΐας (συλλόγων και αθλητών) όλων των εποχών στα 100μ. εμπ. (ύψος 0,76μ.) κορασίδων (Κ18) το οπόιο είναι 13’’.90 και κατέχει η Παναγιώτα Μεντζελοπούλου (Αθηνόδωρος Αιγίου) από το 2023, αλλά δεν θα αναγνωριστείως τέτοιο γιατί είχε ελάχιστο έστω, ευνοϊκό άνεμο (+2.1w)... Σημειωτέον πως η Οικονομοπούλου, αν και κορασίδα, κατέχει από φέτος το ρεκόρ Αχαΐας στα 100μ εμπ. (ύψος εμπ. 0,83μ.) με 14’’.31. Κι έχει αλλα δυόμιση χρόνια μπροστά της!
Η Νάσια Οικονομοπούλου ανήκει στον Κούρο Πατρών και προπονείται με τον Γιώργο Παπανδρεόπουλο.
Αύριο ολοκληρώνονται οι αγώνες κι έχουμε τη συμμετοχή από την Αχαΐα των εξής αθλητών:
* Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας Πατρών) στα 3.000μ.
* Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας Πατρών) στα 400μ. εμπ, και στα 4Χ400μ.
* Ευθύμης Σταυρόπουλος (Αίολος) στα 3.000μ. (εκτός συναγωνισμού).
Συνοδός προπονητής ο Ανδρέας Τσιαγάς του Άτλαντα Πάτρας.
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