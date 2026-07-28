Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.. επιστρέφει! - Τον Σεπτέμβριο στην Πάτρα

Ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός Αλέξανδρος Tσουβέλας (Τσούβι) επιστρέφει με εξωγήινο Stand up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ…

Το TSOUVELAS II προσγειώνεται, αψηφώντας την βαρύτητα της καθημερινότητας και σκορπά διαστημικό γέλιο…

Ανακαλύψτε τον πλανήτη Τσούβι και το σύμπαν που βρίσκεται στην δική του διάσταση...

Ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμοί με γήινους και «εξωγήινους» χαρακτήρες, σε ένα Stand up comedy 90 λεπτών..

ή μήπως παραπάνω.... (??) , μιας και το απρόβλεπτο είναι πλέον προβλεπόμενο…

Προλάβετε τα εισιτήριά σας και το διαστημόπλοιο της κωμωδίας θα τα δώσει όλα επί σκηνής.

Η παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα "Εξωγήινος η Επιστροφή" προγραμματίζεται στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:30, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Doors open: 20:00.

ΠΡΟΛΑΒΕ ΕΔΩ…ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ SOLD-OUT!

Γενική Είσοδος: 16€ / Αμεα: 11€.

Προπώληση εισιτηρίων:

Βιβλιοπωλείο "Γωνιά του Βιβλίου"

(Μόνο μετρητά)

και ηλεκτρονικά στο more.com.

Παραγωγή: Moonwalk Events.