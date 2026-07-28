Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Η στιγμή της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall Kumamoto

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Συγκλονίζει η στιγμή της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο του Κουμαμότο, που συνέβη την ώρα του σεισμού των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία.
Μέχρι στιγμής αγνοούνται 20 -30 άνθρωποι, που βρίσκονταν την ώρα του σεισμού στο εμπορικό κέντρο.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το κρατικό πρακτορείο «NHK», στην πόλη Γιατσουσίρ αρκετοί αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση καμινάδας. Οι αναφορές αφορούν ένα εργοστάσιο της Nippon Paper, το οποίο υπέστη ζημιές, μεταξύ των οποίων και η κατάρρευση μιας καμινάδας. Οι Αρχές ενημερώνουν ότι διερευνούν τις αναφορές.
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