Ο ορεσίβιος "Ιερεμίας Τζόνσον" που έπαιξε ο Ρέντφορντ, είχε προταθεί αρχικά στον Κλιντ Ίστγουντ

Ενδιαφέρον είχε η αποκάλυψη ότι ο εμβληματικός Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood- Κλιντ Ίστγουντ στα 96 του χρόνια σήμερα, στις αρχές του 1970, ήταν να παίξει αυτός στο γουέστερν φιλμ «Ιερεμείας Τζόνσον, ο αλύγιστος», μία ταινία που γυρίστηκε με χαμηλό προϋπολογισμό στα βουνά της Γιούτα και αποτέλεσε μία καλλιτεχνική & εμπορική επιτυχία του αξέχαστου Ρόμπερτ Ρέντφορντ (έφυγε από τη ζωή στις 16/9/2025) καθώς και προσωπική, αγαπημένη του ταινία.

Όπως διαβάσαμε στο faroutmagazine.co.uk, ο σεναριογράφος John Milius είχε αναλάβει να γράψει το σενάριο για τον θρυλικό ορεσίβιο ήρωα, Jeremiah Johnson.

Αφού ο ηθοποιός Lee Marvin που του προτάθηκε αρχικά ο ρόλος, δεν δέχθηκε, κατόπιν η παραγωγή προσέγγισε τον Clint Eastwood που ήδη είχε αρχίσει να είναι περιζήτητος μετά την επιτυχία της τριλογίας των σπαγκέτι γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε, όπως «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» του 1966. Μάλιστα στον αρχικό σχεδιασμό εκτός από τον Ίστγουντ ως πρωταγωνιστή, η παραγωγή είχε προσεγγίσει και τον σκηνοθέτη Sam Peckinpah της μεγάλης επιτυχίας του 1969, «The Wild Bunch-Άγρια Συμμορία».

Θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε τη συνεργασία Ίστγουντ και Πέκινπα καθώς όπως λέγεται ο Ίστγουντ που κέρδισε χρόνια αργότερα Όσκαρ σκηνοθεσίας για τους «Ασυγχώρητους» και το «Million Dollar baby», δεν συμπαθούσε τον σκηνοθέτη Πέκινπα. Εν τέλει ο Ίστγουντ «προσπέρασε» το ρόλο του Jeremiah Johnson προτιμώντας τον «Dirty Harry- Ο Επιθεωρητής Κάλαχαν» σε σκηνοθεσία Don Siegel που βγήκε το 1971 και έκανε μεγάλη επιτυχία καθιερώνοντας τον ως Hollywood icon.

Το στούντιο της Warner Bros αν και όπως λέγεται, δεν ήθελε να ρίξει πολλά χρήματα στην συγκεκριμένη ταινία, επικεντρώθηκε στη συνέχεια στον ηθοποιό Robert Redford ως πρωταγωνιστή που επίσης εκείνη την περίοδο είχε ανατείλει ως μεγάλο όνομα στο Χόλιγουντ μετά την τεράστια επιτυχία των «Δύο Ληστών» με τον Πολ Νιούμαν σε σκηνοθεσία Τζορτζ Ρόι Χιλ (4 Όσκαρ στην απονομή του 1970) και πράγματι ήταν ο Ρέντφορντ που υποδύθηκε τον Τζερεμάια Τζόνσον. To στόρι της ταινίας εκτυλισσόταν στα Rocky Mountains, το 1848. Το υπέγραψαν οι John Milius και Edward Anhalt και τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο καλός φίλος του Ρέντφορντ, ο αείμνηστος σκηνοθέτης Σίντνει Πόλακ (Όσκαρ σκηνοθεσίας το 1986 για το «Πέρα από την Αφρική»).

Η ταινία που έθιγε με ιδιαίτερο τρόπο και την αντιμετώπιση των γηγενών Αμερικανών (των Ινδιάνων) με το «συμφιλιωτικό» φινάλε της, είχε παρουσιαστεί το Μάιο του 1972 στο Cannes Film Festival και κατόπιν έκανε πρεμιέρα στις 21 Δεκεμβρίου, 1972 στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Warner Bros. Pictures.

Πέρα από τη θερμή υποδοχή από τους κριτικούς το φιλμ αποτέλεσε και εμπορική επιτυχία. Έχοντας κοστίσει 3 εκατ. δολάρια, έκανε εισπράξεις κοντά 45 εκατ. δολαρίων καταφέρνοντας να είναι το 5ο φιλμ με τις υψηλότερες εισπράξεις εκείνης της χρονιάς.

Μία ακόμα περίπτωση που Ρέντφορντ και Ίστγουντ «συνέπεσαν» στο ίδιο κινηματογραφικό πρότζεκτ, ήταν στο «The Bridges of Madison County-Οι Γέφυρες του Μάντισον» το 1995.

Σύμφωνα με το fandomwire.com, όταν ο Steven Spielberg πήρε τα δικαιώματα του project, ο Redford θεωρήθηκε η πρώτη επιλογή για το ρόλο του φωτογράφου του National Geographic, Robert Kincaid. Ένας Χολιγουντιανός παράγοντας αποκάλυψε στο Entertainment Weekly πως για το ρόλο θα ταίριαζε καλύτερα ένας πιο τραχύς στην όψη άνδρας ηθοποιός όπως ο Clint Eastwood, ο οποίος τελικά ανέλαβε την ταινία όταν ο Sydney Pollack που θα σκηνοθετούσε κατ’ εντολή του Spielberg, έφυγε από το φιλμ. Ο Ίστγουντ υπέγραψε τη σκηνοθεσία και πρωταγωνίστησε μαζί με την Μέριλ Στριπ στο ρόλο της Francesca Johnson, με την συγκινητική ταινία να κερδίζει το ενδιαφέρον των θεατών.

To σενάριο που είχε βασιστεί στη νουβέλα του Robert James Waller, έγραψε ο Richard LaGravenese. «Οι Γέφυρες του Μάντισον» με μπάτζετ 22 εκατ. δολάρια, πέτυχαν εισπράξεις 182 εκατ. δολαρίων.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ