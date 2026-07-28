Eξαμίλια: Την Παρασκευή η απολογία των συλληφθέντων - Τι λένε για την έκρηξη στο εργοστάσιο - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα 67χρονος εργάτης.

Ήδη, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (28/7). Σύμφωνα με πληροφορίες, η γραμμή της υπεράσπισής τους είναι ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της Πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, προκαλώντας πυρκαγιά που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο.

Οι κάτοικοι των Εξαμιλίων άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και στη συνέχεια είδαν ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού και φλόγες να ξεπηδούν από τις εγκαταστάσεις.

Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό, ώστε έγινε αισθητό ακόμη και σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, με κατοίκους στην Κόρινθο και το Λουτράκι να αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ όσοι βρίσκονταν σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλιομέτρου περιέγραψαν τη δόνηση σαν μικρό σεισμό.