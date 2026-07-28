Αμφιλοχία: Νεκρός άνδρας που έκοβε ξύλα με αλυσοπρίονο

Βαρύ πένθος προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Αμφιλοχίας ο θάνατος ενός 60χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ατύχημα που με αλυσοπρίονο κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Όπως αναφέρει το e-maistros.gr, ο άτυχος άνδρας αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (27/7) από το σπίτι του προκειμένου να μεταβεί σε δασική περιοχή στην Φτελιά προκειμένου να κόψει ξύλα. Η ώρα περνούσε με τον άνδρα να μην δίνει σημεία ζωής με αποτέλεσμα να ανησυχήσουν οι δικοί του άνθρωποι και έτσι ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Η οικογένεια του 60χρονου ενημέρωσε επίσης τις αρμόδιες Αρχές για το συμβάν με αποτέλεσμα στις έρευνες να συνδράμει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμφιλοχίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο του δάσους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό από αλυσοπρίονο. Όπως όλα δείχνουν, την ώρα που επιχειρούσε να κόψει ψηλό δέντρο, το αλυσοπρίονο ξέφυγε από τον έλεγχό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα, προκαλώντας βαρύ τραυματισμό σε κεντρική αρτηρία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης προανάκρισης.