Μεγάλη νίκη της Ελλάδας, 8-5 την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία

Έδειξε τα…δόντια της η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16 που μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, νίκησε 8-5 την Ισπανία που είχε κατακτήσει πριν δυο χρόνια τον παγκόσμιο τίτλο.

Στο Ζάγκρεμπ που διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Ελλάδα, των τεσσάρων Πατρινών, συνεχίζει πλέον με 4/4 νίκες και μπαίνει από αύριο Τετάρτη 29/7 στη β’ φάση των αγώνων.

Στο ντέρμπι, η χώρα μας προηγήθηκε 2-1, οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες 3-3 στο πρώτο μέρος. Τα κορίτσια μας ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ 5-3, 6-4, μείωσε 6-5 η Ισπανία στα 5:02 από τη λήξη αλλά με δυο τέρματα από τις Αφροδίτη Μπιτσάκου και Ζορντίνα Λαμπάτου, έφτασαν στην πολύ σπουδαία νίκη.

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 8-5

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 2-1, 3-1.

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα, Λαμπάτου 3, Μανουσάκη, Ανδρεάδη, Μουστάκα, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.

* ΕΛΛΑΔΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 14-4. Τα οκτάλεπτα: 4-1, 4-2, 3-1, 3-0. Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη, Ελμισιάν 3, Μοροχλιάδου, Τσίγκα, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Μουστάκα 2, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη 1, Κοντάκου, Νικολοπούλου 1, Πλεμμένου.

* ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ 19-4 Τα οκτάλεπτα: 4-1, 6-2, 1-0, 8-1. Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη 1, Ελμισιάν 1, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 2, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη 1, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 5, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου 1.

* ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΞΙΚΟ 15-3 Τα οκτάλεπτα: 8-0, 8-1, 4-1, 5-1. Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη 2, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 4, Ανδρεάδη 1, Μουστάκα 2, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 5, Καραγιάννη 2, Κοντάκου, Νικολοπούλου 1, Πλεμμένου 3.