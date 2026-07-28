Μεγάλη νίκη της Ελλάδας, 8-5 την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία

Παγκόσμιο Κορασίδων
Έδειξε τα…δόντια της η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16 που μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, νίκησε 8-5 την Ισπανία που είχε κατακτήσει πριν δυο χρόνια τον παγκόσμιο τίτλο.
Στο Ζάγκρεμπ που διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Ελλάδα, των τεσσάρων Πατρινών, συνεχίζει πλέον με 4/4 νίκες και μπαίνει από αύριο Τετάρτη 29/7 στη β’ φάση των αγώνων.
Στο ντέρμπι, η χώρα μας προηγήθηκε 2-1, οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες 3-3 στο πρώτο μέρος. Τα κορίτσια μας ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ 5-3, 6-4, μείωσε 6-5 η Ισπανία στα 5:02 από τη λήξη αλλά με δυο τέρματα από τις Αφροδίτη Μπιτσάκου και Ζορντίνα Λαμπάτου, έφτασαν στην πολύ σπουδαία νίκη.
ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 8-5
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 2-1, 3-1.
ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα, Λαμπάτου 3, Μανουσάκη, Ανδρεάδη, Μουστάκα, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.
* ΕΛΛΑΔΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 14-4. Τα οκτάλεπτα: 4-1, 4-2, 3-1, 3-0. Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη, Ελμισιάν 3, Μοροχλιάδου, Τσίγκα, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Μουστάκα 2, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη 1, Κοντάκου, Νικολοπούλου 1, Πλεμμένου.
* ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ 19-4 Τα οκτάλεπτα: 4-1, 6-2, 1-0, 8-1. Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη 1, Ελμισιάν 1, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 2, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη 1, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 5, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου 1.
* ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΞΙΚΟ 15-3 Τα οκτάλεπτα: 8-0, 8-1, 4-1, 5-1. Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη 2, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 4, Ανδρεάδη 1, Μουστάκα 2, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 5, Καραγιάννη 2, Κοντάκου, Νικολοπούλου 1, Πλεμμένου 3.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr